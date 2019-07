Muniek Staszczyk nadal w szpitalu. Wokalista przeszedł ciężką chorobę

Jakiś czas temu Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Wielkiej Brytanii. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, że najbliższe koncerty artysty zostały odwołane. Teraz wokalista sam zabrał głos i poinformował fanów o swoim stanie zdrowia.

Muniek Staszczyk trafił do szpitala /Grzegorz Banaszak / Reporter

"Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak z uwagi na stan zdrowia Artysty jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez menedżera Pawła Walickiego.



Wokalista poleciał na Wyspy, aby obejrzeć koncerty Neila Younga i Boba Dylana.



Długo nie wiadomo było, co dokładnie się stało. Teraz Muniek sam zabrał głos i napisał fanom, jak się czuje (pisownia oryginalna):



"Hello everybody! Pozdrawiam Wszystkich ze szpitala w Londynie, gdzie jestem od tygodnia pod opieką tamtejszych lekarzy. Wracam powoli do zdrowia po przebytej tu ciężkiej chorobie. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję za wszystkie dowody miłości i wyrazy wsparcia. Kochani, posłuchajcie londyńskiej piosenki z roku 1991 'Dirty Streets of London'. Jesteśmy w kontakcie! I LOVE YOU" - napisał wokalista T.Love na Facebooku.



W czerwcu Muniek Staszczyk powrócił z nowym singlem "Pola". To pierwsza zapowiedź jego nowej płyty "Syn miasta", której premierę zaplanowano na 18 października 2019 roku. W oficjalnym teledysku promującym piosenkę wystąpili Agata Buzek i Jacek Braciak.



Utwór "Pola" w całości wyprodukował i zmiksował Bartosz Dziedzic, producent płyt m.in. Brodki, Dawida Podsiadły czy Artura Rojka, laureat tegorocznego Fryderyka. Na płycie "Syn miasta" pojawi się najprawdopodobniej 10 utworów skomponowanych przez m.in. Wojciecha Waglewskiego, Błażeja Króla, Jurka Zagórskiego, Kasię Piszek, Olka Świerkota, Janka Pęczaka. Producentem muzycznym płyty jest Jurek Zagórski. Za miks odpowiada Piotr Emade Waglewski.

