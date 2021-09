Monika Miller (Monami) i Guova razem w duecie. Zobacz teledysk "Egoistka" i sprawdź tekst

Znana z występów w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" modelka Monika Miller i raperka Guova razem zaprezentowały się w nagraniu "Egoistka". To kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty "Spectrum" wnuczki byłego premiera Leszka Millera.

Monika Miller (Monami) szykuje swoją debiutancką płytę AKPA