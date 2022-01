Grupa Se7en w swoim dorobku ma takie piosenki jak "Obraz jej", "Wystarczyła chwila" i "Ty przecież mnie kochasz".

Formacja dowodzona przez Konrada "Tulipana" Dobrzyńskiego powróciła po dwuletniej przerwie z nowym utworem "Co to za lans?!".

"Po trosze było powodowane to dość trudnym czasem, w którym przyszło nam wszystkim żyć, a po trosze milczenie to, było celowym zabiegiem wyciszenia... pochylenia się nad kierunkiem, słuchaniem rynku, nabraniem dystansu, może zrobieniem kilku kroków w tył... nie po to by się cofnąć... jesteśmy przekonani by nabrać rozpędu... a może zobaczyć siebie z większej perspektywy?!" - czytamy.

"Jedno jest pewne: 'CO TO ZA LANS?!' TO SIECZKA W NAJLEPSZYM, KLUBOWYM WYDANIU!" - zapowiada zespół.

Teledysk "Co to za lans?!" kręcony był w listopadzie 2020 roku oraz styczniu 2022 r. Grupa informuje, że to ostateczna z wielu wersji tekstu i kompozycji wokalnych.

Tulipan (jako tancerz wspierał zespół Boys w latach 2002-2019) do nagrania w ostatniej chwili zaprosił swoją wieloletnią przyjaciółkę Monikę Goździalską. Celebrytka znana z m.in. programów "Big Borther" i "Masterchef Polska" nie tylko wystąpiła w teledysku, ale również pojawiła się jako wokalistka.

