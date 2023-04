mona polaski zaprasza na "Przystanek Alaska". Posłuchaj nowego singla!

"'Przystanek Alaska' to prawdziwy hymn nadchodzącej wiosny! Intensywne, taneczne warstwy syntezatorowe utworu, tworzą barwną kompozycję, w której spotykają się czarujące klawisze, melodyjne, wakacyjnie rozpływające się gitary oraz galopująca sekcja rytmiczna. Najnowszy singiel mony polaski to prawdziwy zastrzyk muzycznej energii przeszywający wszystkie komórki ciała i duszy!" - czytamy w zapowiedzi.

Utwór idealnie sprawdzi się na vintage'owym parkiecie. Jednocześnie jego dynamicznie, nieco nerwowe napędzanie i charakterystyczny dla zespołu synthwave'owy nastrój kawałka, idący w parze z motorycznym arpeggio basowym, przywodzi na myśl skojarzenia z nerwowym tikiem, który nie daje nam spokoju. Gęste syntezatorowe intro już od pierwszej sekundy wciąga słuchacza w opowieść o utopijnej podróży i niespełnionym proroctwie, które subtelnie majaczy pośród przebodźcowanego huku codzienności. To projekcje rzucone na wielką, pustą, białą ścianę, w których przeplatają się wątki dalekich podróży, snów i odbłysków.

"Myślę, że 'Przystanek Alaska' to też opowieść o patrzeniu na siebie z boku, z perspektywy widza oraz o wrzucaniu swojego hiperrealizmu w naiwnie wyidealizowane światy. Ten utwór to prolog do dalszych oryginalnych podróży" - dodaje lider zespołu, Karol Stolarek.

Premierze singla towarzyszy teledysk zrealizowany przez reżysera młodego pokolenia, Konrada Kultysa. Jego filmy były pokazywane w Polsce i za granicą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Wenezueli, Chorwacji, Armenii i Portugalii), a projekty fotograficzne i artystyczne można było podziwiać m.in. podczas Warsaw Photo Days, w Edge Art Gallery w Kanadzie, Galerii Kobro i na Fotofestiwalu.

Clip mona polaski Przystanek Alaska

mona polaski z nową płytą "Oryginał"

19 kwietnia, równo tydzień po premierze singla Przystanek Alaska, światło dzienne ujrzy drugi album mony polaski - "Oryginał", na którym znajdzie się dziewięć utworów, w tym znane już single: "Wracam do siebie", "Pasujesz", "Kolejny ostatni raz" oraz "Świeć".

Chwilę po premierze albumu zespół mona polaski zagra podczas festiwalu i konferencji Next Fest w Poznaniu. Koncert odbędzie się 21 kwietnia o godz. 20:00 w klubie Dragon. Dzień później, 22 kwietnia o godz. 17:00 w poznańskim lumpeksie LEVEL — circle of fashion odbędzie się oficjalny, premierowy odsłuch albumu, który poprowadzi Ola Budka z Radia 357.

Clip mona polaski Pasujesz

