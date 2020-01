Miuosh i Paluch razem po 10 latach: Posłuchaj singla "BLCKSTR" [TEKST]

Przed premierą nadchodzącej płyty "Powroty" poznaliśmy kolejny singel Miuosha. Katowickiemu raperowi po 10 latach ponownie towarzyszy Paluch.

Miuosh ponownie połączył siły z Paluchem /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Następca płyty "POP" zawierać będzie 10 utworów, w których Miuosh dotyka najważniejszych i najbardziej przełomowych momentów w swoim życiu.

"Powroty" (premiera 24 stycznia) to album wymykający się kategoriom, łączący to co mogliśmy już u Miuosha usłyszeć, z tym czego zupełnie się po nim nie spodziewaliśmy - czytamy.

Za muzykę na albumie odpowiada on sam, ale także Maciej Sawoch, Michał Kush i Kuba Karaś (The Dumplings). Producentem albumu jest znany z współpracy z m.in. Marią Peszek i Pauliną Przybysz Michał Fox Król.

Na "Powrotach" gościnnie wystąpili Mela Koteluk, Natalia Nykiel, Igo, The Dumplings, Mateusz Konieczny i Paluch. Poza tym ostatnim, który z Miuoshem współpracował już dwukrotnie niemal dekadę temu, reszta gości pojawiła się u niego po raz pierwszy.

W utworze "BLCKSTR" siły połączyli Miuosh i Paluch. Poznali się w 2009 roku, mieli okazję współpracować ze sobą już parokrotnie na zmianę udzielając się gościnnie na albumach traktowanych jako początki ich bogatej dyskografii.

Ich drogi muzyczne przez ostatnią dekadę prowadziły w zupełnie inne strony.

Oto szczegóły albumu "Powroty":



1. "PANIE"

2. "POWROTY"

3. "DIAMENTOVA" feat. Natalia Nykiel

4. "LHOTSE"

5. "BLCKSTR" feat. Paluch

6. "POWINNOŚĆ" feat. Mateusz Konieczny

7. "ANALOG"

8. "LĘK" feat. The Dumplings

9. "OMEGA"

10. "ROK" feat. Mela Koteluk

11. "MOTYLE" feat. Igo.

Premierze płyty będzie towarzyszyć trasa koncertowa, która obejmie 16 miast w Polsce.

Harmonogram trasy:



02.02. - Kraków, Studio

07.02. - Warszawa, Progresja

08.02. - Łódź, Wytwórnia

15.02. - Gdańsk, B90

16.02. - Olsztyn, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

21.02. - Zielona Góra, Kawon Piwnica Artystyczna

22.02. - Wrocław, A2

27.02. - Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska

07.03. - Białystok, Zmiana Klimatu

13.03. - Rzeszów, Pod Palmą

14.03. - Poznań, Tama

15.03. - Bielsko-Biała, Klimat

19.03. - Lublin, Klub 30

20.03. - Kielce, Bohomass Lab

21.03. - Opole, NCPP

28.03. - Katowice, MCK.

Miuosh (Miłosz Borycki) to polski raper i producent muzyczny. Karierę muzyczną rozpoczął w 2001 roku w katowickim zespole hiphopowym Projektor, z którym nagrał dwie płyty, przez krótki okres współtworzył projekt Perwer Squad, a od 2007 roku prowadzi solową karierę.

