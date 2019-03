"Milionerzy": Pytanie za 75 tys. zł o Leonarda Cohena [MILIONERZY TVN]

W kolejnym odcinku programu "Milionerzy" ponownie pojawiło się pytanie związane z muzykiem. Jak sobie z nim poradził uczestnik?

Marcin Grochala i jego pytanie za 75 tys. zł /TVN

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Wideo Jakie rady ma Hubert Urbański dla uczestników "Milionerów"? (Agencja TVN/x-news)

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki "Milionerów" ruszyły wraz ze startem wiosennej ramówki TVN.

W środę (27 marca) grę kontynuował Marcin Grochala z Torunia, który dotarł do pytania za 75 tys. zł, które brzmiało tak: "Do kogo Leonard Cohen w obronie więzionego studenta wysłał z samolotu depeszę z biblijnym cytatem: 'Oby Bóg zmiękczył serce faraona'?".

Wideo Kraków oddał hołd Leonardowi Cohenowi (TVN24/x-news)

Do wyboru miał następujących polskich przywódców: Józef Piłsudski, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka i Wojciech Jaruzelski. Uczestnik szybko wykluczył pierwszą dwójkę, do ostatniej chwili wahając się między Gomułką i Jaruzelskim. Ostatecznie błędnie zaznaczył Władysława Gomułkę (poprawna odpowiedź to Wojciech Jaruzelski), kończąc grę z gwarantowanymi 40 tys. zł.

Leonard Cohen w Spodku - Katowice, 4 października 2010 r. 1 6 fot. Marek Zimny Autor zdjęcia: Źródło: PAP 6

"Jest mi strasznie przykro, że utknąłem na pytaniu o Cohena, bo jestem jego wielkim fanem. Poza wierszami i muzyką muszę zgłębić jeszcze jego epistolografię" - powiedział pan Marcin.



"Milionerzy" są emitowani od poniedziałku do czwartku o 20.55.