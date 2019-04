Mick Jagger po operacji serca spaceruje w parku

Lider The Rolling Stones Mick Jagger po operacji serca czuje się coraz lepiej. Wokalista pokazał fotografie ze swojego spaceru po parku. Jagger przeszedł operację wszczepienia zastawki aortalnej.

Mick Jagger jest już po operacji serca /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Wokalista The Rolling Stones wrzucił na konto na Twitterze fotografie z pierwszego spaceru po parku. "A walk in the park!" - podpisał zdjęcie, które natychmiast polubiło blisko 50 tys. fanów.

Mick Jagger przeszedł kilka dni temu operację wszczepienia zastawki aortalnej.



Z powodu choroby wokalisty The Rolling Stones ogłosili, że przenoszą na inny termin trasę koncertową "No Filter" w USA i Kanadzie.

Początkowo tournee miało rozpocząć się w kwietniu, ale grupa ruszy w trasę najwcześniej w lipcu. Komunikat o przełożeniu koncertów pojawił się na oficjalnej stronie The Rolling Stones oraz na Twitterze.

"Mick dostał wyraźne polecenie od lekarzy, że musi całkowicie wyzdrowieć, zanim ponownie pojawi się na scenie" - napisano.

75-letni Jagger na swoim Instagramie i Twitterze przeprosił fanów za zmianę planów koncertowych. "Przepraszam wszystkich naszych fanów w Ameryce i Kanadzie, którzy mają bilety. Jestem zdruzgotany tym, że muszę odłożyć trasę, ale będę pracował bardzo ciężko, aby wrócić na scenę tak szybko, jak mogę" - zapewnił wokalista.



Zespół zwrócił się do fanów, żeby zachowali bilety na odwołane koncerty. Będą one ważne w innym terminie.

W 2016 roku artysta został po raz ósmy ojcem. Cieszył się z narodzin syna, będąc jednocześnie pradziadkiem. Posiada potomstwo z pięcioma różnymi kobietami. Jego najstarszy syn ma teraz 48 lat, a najstarsza córka - 47 lat.