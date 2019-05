Michał Wiśniewski "Z nikim nie jest tak": Piosenka o rozwodzie z Dominiką Tajner?

Michał Wiśniewski zabrał głos w sprawie rozstania z Dominiką Tajner. Gwiazdor nagrał nową piosenkę pt. "Z nikim nie jest tak", która mocno nawiązuje do ich rozstania. "Chciałbym przeprosić za tamte słowa" - śpiewa Wiśniewski.

Michał Wiśniewski w nowej piosence śpiewa o Dominice Tajner? /Kamil Piklikiewicz / East News

Michał Wiśniewski nagrał nową piosenkę. Utwór "Z nikim nie jest tak" miał swoją premierę 7 maja. W tekście wiele razy nawiązuje do rozstania z Dominiką Tajner.



"Chciałbym przeprosić za tamte słowa i podziękować za to, że jesteś" - śpiewa. W teledysku widzimy też jak w pewnym momencie Michał Wiśniewski ściąga z palca obrączkę i zostawia ją nad brzegiem morza. W refrenie słyszymy słowa: "Tyle długich dni byłaś obok. Z nikim nie jest tak, tak jak z tobą".

Cała piosenka trwa ponad pięć minut. Kończy się rozmową Michała Wiśniewskiego o miłości i planach na przyszłość gwiazdora.



"Bardzo wszystkim dziękuję za udział w premierze! Teraz będziemy czekać na rozwój sytuacji ... Ściskam Was najcieplej, jak potrafię i będę wdzięczny za udostępnianie i lajki" - napisał wokalista na Facebooku po udostępnieniu numeru.



Słowa piosenki stworzył Benedykt Rafalski, natomiast muzykę skomponował Jan Benedek (Tilt, T.Love).



Rozwód Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner

Przypomnijmy, że w marcu tego roku Dominika Tajner-Wiśniewska poinformowała, że Michał Wiśniewski złożył w sądzie papiery rozwodowe.



"Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód" - napisała na Facebooku, a po chwili usunęła post.



"Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce..." - powiedziała Plejadzie.



Z kolei w rozmowie z "Faktem" oznajmiła: "Chyba tylko Michał wie, co się stało. Jest mi smutno i bardzo, bardzo przykro. Nie jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem nawet, kiedy złożył pozew. Możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku".



Wiśniewski do tej pory jedynie żartował ze swojego rozwodu. W programie "To był rok" stwierdził, że skoro nie idzie mu z żonami, to być może czas w jego życiu na męża.



Również w tym czasie pojawiły się plotki o rzekomym romansie Wiśniewskiego z wokalistką Ich Troje Agatą Buczkowską, co jednak szybko zdementowano.