Michał Wiśniewski słynie z pokazywania swojej rodziny. Nie ukrywa jej, a jego najstarsze dzieci już od swoich pierwszych lat dorastały na oczach mediów. Nie inaczej jest z najmłodszym potomkiem - Falco Amadeusem Wiśniewskim, który urodził się pod koniec stycznia 2021 r. Jest to owoc jego związku z piątą żoną, Polą Wiśniewską.

Wokalista Ich Troje często chwali się swoimi pociechami w internecie. Nie inaczej było teraz, gdy pokazał światu pierwsze wyartykułowane przez małego synka słowa. Co powiedział Falco, jego piąte dziecko?

Choć wokalista sam ma problem, żeby rozpoznać co dokładnie powiedział syn - "Tata czy Mata", to z pomocą przyszli mu jego fani oraz.. żona. "Pewnie, że tata" - pisze Pola Wiśniewska. "Śmiało Michał było TATA możesz być dumny", "Było 'TATA' zdecydowanie!" - wtórują internauci. Michał Wiśniewski i jego piąta żona w najnowszym klipie. Kiedy premiera "Zatańcz ze mną"?

Michał Wiśniewski urodził się 9 września 1972 roku w Łodzi. W wyniku życiowych zawirowań jako nastolatek przeprowadził się do niemieckiego Bonn. Tam uczęszczał do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na fortepianie. Po roku wrócił do Polski, gdzie parał się różnymi zajęciami - pracował m.in. w hurtowni cebuli, był monterem wysokościowym, później otworzył własne biuro tłumaczeń.

Michał Wiśniewski - gwiazda Ich Troje

Jego życie całkowicie odmieniło się w 1994 roku. Wtedy Wiśniewski poznał Jacka Łągwę, który miał wówczas zaaranżować na potrzeby przedstawienia teatralnego, przetłumaczone przez Wiśniewskiego, utwory Andrew Lloyd Webbera.

Do realizacji pomysłu ostatecznie nie doszło, ale panowie postanowili kontynuować współpracę i stworzyć studio nagrań. W międzyczasie otworzyli pierwszy w Łodzi klub karaoke. Właśnie tam poznali Magdę Pokorę, która została pierwszą wokalistką zespołu. W 1996 roku, nakładem firmy Koch, ukazał się pierwszy singel grupy. W lipcu tego roku, na placu Dąbrowskiego w Łodzi, odbył się także pierwszy koncert Ich Troje.



Na początku lat dwutysięcznych Ich Troje było jednym z najpopularniejszych zespołów w Polsce. Ich single i płyty był na pierwszych miejscach list przebojów. "Ad. 4" z 2001 roku oraz jej kontynuacja "Po piąte.. a niech gadają" z 2004 roku były diamentowymi płytami, czyli sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy.

