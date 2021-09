Michał Szpak: "Wolność w życiu człowieka jest bardzo ważna". Kiedy nowa płyta?

Flash mob na krakowskim rynku zorganizowało Filmbox Polska, by uczcić 75. urodziny Freddiego Mercury'ego. Z tej okazji Michał Szpak z pomocą Queen Symfonicznie zabawiał publiczność zgromadzoną na rynku nieśmiertelnymi przebojami Queen.



Michał Szpak ze specjalnym występem na rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego 1 / 7 5 września mija 75 lat od rocznicy urodzin Freddiego Mercury'ego. Z tej okazji na Rynku Głównym w Krakowie odbył się specjalny hapenning, którego gwiazdą był Michał Szpak. Źródło: East News Autor: ANETA ŻUREK / POLSKA PRESS / GAZETA KRAKOWSKA udostępnij

Wokalista zagrzewał fanów do improwizacji w stylu Freddiego, a na początek koncertu usłyszeliśmy w jego wykonaniu "Bohemian Rhapsody" i "I Want To Break Free". Koncert potrwał pół godziny, a zaraz po nim porozmawialiśmy z Michałem na temat jego powiązań z Freddiem i Queen.

Reklama

Michał Szpak przyznał, że Freddie jest dla niego bardzo ważną postacią i to z nim wiążą się jego pierwsze wspomnienia. - Freddie jest moim aniołem stróżem - dodał w rozmowie z Interią. Wokalista stwierdził, że ceni Freddiego za jego niepowściągliwość i bezkompromisowość. Zobacz całą rozmowę:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o swojej fascynacji Queen INTERIA.PL

Michał Szpak - premiera "Hioba"

Czerwcowy Polsat SuperHit Festiwal 2021 przyniósł nam kolejny występ Michała. Tym razem jednak artysta zadebiutował z premierowym utworem - "Hiob". Jest to pierwsza piosenka w karierze muzyka, do której słowa oraz muzykę napisał samodzielnie.

Zapytany o to, dlaczego tak długo kazał nam czekać na piosenkę, Szpak odpowiada, że woli tworzyć utwory wtedy, gdy czuje wewnętrzną potrzebę, a nie kiedy jest na to zapotrzebowanie. - Moje utwory to jęk mojej duszy, to potrzeba wydobycia z siebie konkretnej emocji, którą chciałbym zawrzeć w materiale - mówi nam artysta.

Wideo Polsat SuperHit Festiwal 2021: Michał Szpak - Hiob

Michał Szpak o trasie Wolność Fobia. Kiedy nowa płyta?

Aktualnie Michał Szpak jest w trakcie trasy koncertowej "Wolność Fobia", która jak mówi muzyk "ma na celu uświadamianie ludzi, że wolność w życiu artystycznym i człowieka jest bardzo ważna, że nie można w jakikolwiek sposób wpływać na zdanie drugiego człowieka, a tym bardziej na kontrolowanie stanu emocjonalnego albo stylu".

- Jest to dla mnie bardzo ważna trasa-retrospekcja, która opowiada o mnie sprzed 'Dreamera', 'Byle być sobą' czy płyty '11'. To historyczny dla mnie moment. To przypomnienie mnie z tych lat, kiedy ludzie nie mogli mnie poznać - kontynuował wokalista.

Michał Szpak na Polsat SuperHit Festiwal 2021 1 / 5 Jedną z gwiazd Polsat SuperHit Festiwal był Michał Szpak. Jego występ miał ważne przesłanie. Źródło: East News Autor: Piotr Matusewicz udostępnij

Na koniec rozmowy spytaliśmy Michała, kiedy możemy spodziewać się następcy płyty "Dreamer" z 2018 roku, która zamyka jego dotychczasową dyskografię. Muzyk ma dobre informacje dla wszystkich swoich fanów, bo wiemy już, że pracuje nad nowym albumem!



- Płyta się rodzi, a kiedy się narodzi, to na pewno będzie o tym wiadomo - powiedział enigmatycznie wokalista w rozmowie z Interią.