Jakiś czas temu w sieci pojawił się szumnie zapowiadany, wyczekiwany przez fanów i zwiastujący nową erę w karierze Michała Szpaka singel, pt. "Halo Wodospad".

To przyjemna kompozycja, nawiązująca do najnowszych muzycznych trendów, ale Michał Szpak nie zawiódł - jest wierny sobie i swojej wizji, nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, brzmieniem i przekazem - czytamy w informacji Starling Art Impresario Label.

Już sama okładka, którą znajdziemy jako tło do piosenki na YouTube zaskakuje. Na obrazku Szpakowi towarzyszą duchy zmarłych muzyków: Krzysztofa Krawczyka, Violetty Villas, Czesława Niemena oraz Davida Bowie, Freddiego Mercury'ego i Prince'a.

Grafika autorstwa Roberta Mainki pojawiła się na jednym z warszawskim budynków przy ulicy Górczewskiej. Mural powstał z inicjatywy fanów ze Stowarzyszenia OFC Michała Szpaka w podziękowaniu za jego muzykę, niezwykłą osobowość i dobre serce, które okazuje zawsze nawet i teraz w trudnym czasie, gdy chociażby gra koncerty charytatywne dla Ukrainy.

To jest prezent od ludzi których grzech nazwać fanami. Przyjaciele, dziękuje Wam za wsparcie... zwłaszcza gdy wiatry wieją krzywiej niż mógłbym przewidzieć... Obiecuje Wam przyjaciele dużo muzyki... dziękuje zwłaszcza tym którzy pozwalają mi naprawdę być sobą" - pisze na Instagramie Michał Szpak.

Na muralu pojawia się tajemniczy adres internetowy - Jowiszja.pl, który póki co prowadzi do piosenki "Halo wodospad" na YouTube.

Przypomnijmy, że ostatnia płyta Michała Szpaka miała swoją premierę w 2018 roku. To właśnie wtedy artysta wypuścił krążek "Dreamer", który zawierał utwory takie jak "Don’t Poison Your Heart", "Rainbow", czy "King of the Season".

Michał Szpak o trasie Wolność Fobia. Kiedy nowa płyta?

W połowie grudnia Michał Szpak zakończył tegoroczną część trasy koncertowej "Wolność Fobia", która jak mówił muzyk "ma na celu uświadamianie ludzi, że wolność w życiu artystycznym i człowieka jest bardzo ważna, że nie można w jakikolwiek sposób wpływać na zdanie drugiego człowieka, a tym bardziej na kontrolowanie stanu emocjonalnego albo stylu".

"Wracamy na tory wraz ze styczniem. Jednak w grudniu jeszcze nie raz zobaczycie mnie na scenie. Tak czy siak dziękuje za liczną obecność" - napisał na Instagramie.



- Jest to dla mnie bardzo ważna trasa-retrospekcja, która opowiada o mnie sprzed 'Dreamera', 'Byle być sobą' czy płyty '11'. To historyczny dla mnie moment. To przypomnienie mnie z tych lat, kiedy ludzie nie mogli mnie poznać - opowiadał Michał Szpak w rozmowie z Interią.

Podczas sylwestrowej imprezy Polsatu, Michał Szpak zaprezentował cover piosenki Violetty Villas, pt. "Pocałunek Ognia", przepleciony swoim przebojem "Byle być sobą".

"Kochani, to jedyna osoba, która była sobą - Violetta Villas!" - wykrzyczał ze sceny Szpak!

