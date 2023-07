Początki muzycznej kariery Michaela Boltona sięgają połowy lat 70., kiedy to wokalista stanął na czele hardrockowej grupy Blackjack, z którą otwierał amerykańską trasę koncertową samego Ozzy'ego Osbourne'a. Jednak jego pierwsze solowe płyty z muzyką hardrockową ("Michael Bolton" i "Everybody's Crazy") nie przyniosły wielkich sukcesów.

Dopiero mając 34 lata doczekał się pierwszego przeboju. Otarł się o bankructwo, mając na utrzymaniu żonę i trójkę dzieci.

Reklama

"Otrzymywałem ostrzeżenia o eksmisji, bo miałem problemy ze spłatą rat. Czekałem na podpisanie nowego kontraktu z wytwórnią. Okazywało się, że nie mam zakontraktowanej odpowiedniej ilości występów. Siadałem w kuchni i zastanawiałem się, skąd wezmę pieniądze na spłatę raty. Najtrudniejszych czasów się nie zapomina" - podkreślał Michael Bolton w wywiadzie dla polskiej telewizji.

Zdjęcie Michael Bolton w 1991 roku / Tim Mosenfelder / Getty Images

Sukces przyniosła też przemiana z rockmana w eleganckiego gentlemana. To wówczas przeszedł poważną metamorfozę swojego wizerunku, gdy skrócił swoje charakterystyczne długie loki. Ścięte włosy oddał na aukcję charytatywną, która przyniosła siedem tysięcy dolarów.



"Wszyscy wiemy, że mój dobry przyjaciel Michael Bolton jest nie tylko utalentowanym muzykiem, ale także oddanym filantropem" - chwalił muzyka były prezydent USA Bill Clinton.

Zdjęcie Michael Bolton z ówczesną narzeczoną Nicollette Sheridan w 1993 r. / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

"Poczułem, że skoro mam jakąś wartość jako artysta, muszę to w odpowiedni sposób wykorzystać" - wspominał Michael Bolton swoje zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną. Jego fundacja Michael Bolton Charities wspomaga kobiety i dzieci z rodzin dotkniętych przemocą.

Clip Michael Bolton When a Man Loves a Woman

Największe sukcesy wokalista odniósł jako wykonawca pop-rockowych ballad. Na listach przebojów królowały piosenki "When A Man Loves A Woman", "How Am I Supposed to Live Without You", "How Can We Be Lovers?", "Love Is a Wonderful Thing" czy "To Love Somebody". W sumie sprzedał ponad 75 mln płyt - blisko połowa tego wyniku to zasługa "Soul Provider" (1989), "Time, Love & Tenderness" (1991) i "Timeless: The Classics" (1992). Bolton w mediach doczekał się przydomku "Król białego soulu".

Clip Michael Bolton How Am I Supposed To Live Without You

Kariera wokalisty mocno wyhamowała na początku XXI wieku (ostatnim hitem był "Go the Distance" z animacji Disneya "Herkules"). Co kilka lat wypuszczał nowe płyty, nagrywając duety z takimi gwiazdami, jak m.in. A.R. Rahman, Kelly Rowland, Orianthi i Melanie Fiona.

Wideo Hercules OST "Go The Distance" by Michael Bolton

Szerokiej telewizyjnej publiczności przypomniał się ostatnio w amerykańskiej Eurowizji (2022) i programie "Mask Singer" (2023), gdzie wystąpił w przebraniu Wilka.

Instagram Rolka Rozwiń

70-letni obecnie Bolton właśnie wypuścił nowy album "Spark of Light", który promuje nową wersją - z udziałem Justina Jesso - piosenki "Beautiful World" , którą wykonywał w finale amerykańskiej Eurowizji.