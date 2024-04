Amerykański kwintet powraca tym samym pod dłuższej przerwie spowodowanej pandemią i twórczą niemocą, zapowiadając nie tylko nową EP-kę, ale i następcę czwartego albumu "Bloody But Unbowed" z 2018 roku.



"Jak prawie dla każdego zespołu, pandemia była dla nas olbrzymim cisem. Musieliśmy odwołać lub przełożyć wiele tras. Mieliśmy okres zaniku inwencji twórczej, w końcu go jednak przełamaliśmy i ciężko pracujemy już nad nową płytą, która ukaże się w 2024 roku. Postanowiliśmy niemniej zabawić się trochę nagrywając cover 'Night Crawling' Miley Cyrus ( sprawdź! ) i wraz z dwoma innymi utworami wydać całość jako EP-kę" - wyjaśnił Jon Bodan, gitarzysta Halcyon Way.

Na EP-ce "Night Crawling", zmiksowanej i poddanej masteringowi przez Marka Lewisa (m.in. Whitechapel, Trivium, Bad Wolves, Threat Signal), znajdziemy także dwie nowe kompozycje Halcyon Way: "Insufferable" i "Stand For Something". Przeróbkę utworu Miley Cyrus zmiksował Zach Householder.



Nowa EP-ka Halcyon Way trafi na rynek w wersji cyfrowej 31 maja. Jej wydaniem zajmie się polska Agonia Records.

Sprawdź "Night Crawling" w wykonaniu Halcyon Way:

Wideo HALCYON WAY - Night Crawling (Official Track Stream)

Oryginalnej wersji "Night Crawling" Miley Cyrus z gościnnym udziałem Billy'ego Idola możecie posłuchać poniżej: