Działający od 2003 r. Crystal Viper to obecnie kwartet w składzie: Marta Gabriel (wokal, bas), Andy Wave (Łukasz Halczuch) (gitara), Eric Juris (gitara) i Kuba Galwas (perkusja).

"'The Silver Key' to najbardziej intensywne wydanie, jakie kiedykolwiek nagrał Crystal Viper: cięższe, szybsze i ciemniejsze, ale jednocześnie bardziej epickie i melodyjne niż ich poprzednie prace" - czytamy w zapowiedzi nowego albumu.

Reklama

Tym razem materiał przyniesie zdecydowanie klasyczny heavy metal będący hołdem dla takich legend jak m.in. Iron Maiden czy Judas Priest.

Crystal Viper ujawnia szczegóły nowej płyty

Zespół właśnie wypuścił teledysk do pierwszego singla "Fever Of The Gods".

"Wszyscy się zgodziliśmy, że jeśli mamy tylko jednym utworem pokazać światu, o co chodzi z nową płytą, to musi być właśnie ten. Jest szybki, bardzo dynamiczny, ma kilka nowych elementów, ale też bardzo klasyczne riffowanie i harmonie, a jego refren jest bardzo łatwy do zapamiętania" - podkreślają muzycy.

Za teledysk odpowiada Grupa 13 mająca na koncie klipy dla takich gwiazd metalu, jak m.in. Kreator, Arch Enemy i Behemoth.

Clip Crystal Viper Fever Of The Gods

"Tekst do 'Fever of The Gods' to historia o spotkaniu różnych bezkształtnych form podczas snu Kadath. Fani H.P. Lovecrafta pewnie teraz będą mieli duży uśmiech na twarzy!" - dodają członkowie Crystal Viper.

W ramach promocji nowego materiału grupa jesienią ruszy w europejską trasę z Savage Master z USA. 21 września zespół zagra jedyny polski koncert w CK Wiatrak w Zabrzu (bez Savage Master).