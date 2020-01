Mateusz Ziółko i Michalina Robakiewicz razem: Zobacz teledysk "Obiecaj mi" [TEKST]

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Obiecaj mi". Tym klipem Mateusz Ziółko zapowiada swój nowy album, nad którym obecnie pracuje.

Michalina Robakiewicz wystąpiła w teledysku Mateusza Ziółki AKPA

"Popełniamy błędy, których nie sposób naprawić, ale od najbliższych osób oczekujemy wybaczenia. I gdy jesteśmy kochani - i sami kochamy - to możemy liczyć na taki odruch serca. Tylko wtedy życie, które pędzi ma sens - gdy przy boku jest ktoś, kogo możemy być pewni. Że nas nie zostawi w potrzebie, nie zawiedzie naszego zaufania, nie złamie nam serca, nie oszuka i nie zrani. Nie odejdzie nawet wtedy, gdy go zawiedziemy. Wówczas nawet przemijanie nie jest takie straszne" - czytamy w informacji prasowej na temat piosenki "Obiecaj mi".

Clip Basta Obiecaj mi

Autorami nowego utworu są Grzegorz Palka, Krzysztof Zalewski i Jarosław Baran (muzyka). Tekst napisała Anna Saraniecka, najbardziej znana jako współautorka przebojów Renaty Przemyk.

W nakręconym przez Kamila Krawczyckiego teledysku Mateusz Ziółko występuje razem z Michaliną Robakiewicz, córką Adrianny Biedrzyckiej i Macieja Robakiewicza.

25-letnia aktorka znana jest z występów w takich serialach, jak m.in. "Na Wspólnej" i "Klan". Pojawiła się też w obsadzie filmu "Psy 3. W imię zasad".



Mateusz Ziółko jest dobrze znany widzom telewizyjnych programów - w 2008 r. zajął 4. miejsce w pierwszej edycji "Mam talent", w 2012 dotarł do półfinału "Must Be the Music", w 2013 wygrał "The Voice of Poland". Jesienią 2018 r. triumfował także w jubileuszowej, dziesiątej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wzruszył m.in. Piotra Gąsowskiego swoim wykonaniem piosenki Zbigniewa Wodeckiego.



