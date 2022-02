Maryla Rodowicz jest obecna na scenie od sześciu dekad! Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii polskiej piosenki stara się co jakiś czas wydawać premierowe utwory.

Jurorka "The Voice Senior" posiada willę o wartości 10 milionów złotych. Ogromne są koszty utrzymania posiadłości - miesięcznie to kwota ok. 20 tysięcy miesięcznie. Jakiś czas temu, chodziły pogłoski, że po rozwodzie z Andrzejem Dużyńskim, gwiazdy nie stać na utrzymanie domu.

Wokalistka w rozmowie z serwisem "Pomponik" zdradziła czy przyjmie do swojej posiadłości uchodźców.

"Sytuacja z Ukraińcami przypomina tę z Wigilii, gdzie przy stole jest jedno miejsce dla wędrowca. Dzieci zawsze mi mówią: 'Mama, a jakby zadzwonił do nas bezdomny, czy ty byś go wpuściła i posadziła przy stole?'. Myślę, że bym przyjęła Ukraińca" - mówi Rodowicz.

Maryla Rodowicz przekazała też, że była bardzo zaskoczona doniesieniami o inwazji Rosji w Ukrainie.

"Czułam, że to się wydarzy, gdy wzdłuż granicy zgromadzono tych 200 tys. żołnierzy, by zaatakować Ukrainę. Było to jednak zaskoczenie, łudziłam się, że ten atak nie nastąpi, że Putin się puknie w głowę: 'człowieku, co ty robisz, obok są państwa, które są w NATO. Jeżeli przekroczysz tę granicę, oberwiesz bardziej niż myślisz'" - powiedziała.

