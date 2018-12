Marta Gałuszewska zapowiada pierwszą EP-kę. "Givin' You Up" zwiastunem

Zwyciężczyni poprzedniej edycji "The Voice of Poland", Marta Gałuszewska, w rozmowie z Interią zdradziła szczegóły nadchodzącego minialbumu. Promuje go singel "Givin' You Up".

Przypomnijmy, że Marta Gałuszewska jako podopieczna Michała Szpaka w 2017 roku wygrała "The Voice of Poland". Po programie do radiostacji trafił jej singel "Nie mów mi nie". Podczas tegorocznego finału wokalistka odebrała złotą płytę za utwór. - Nie ma lepszego miejsca, w którym mogłabym sobie zrobić z nią zdjęcie - stwierdziła Gałuszewska.

W listopadzie na Facebooku Marty Gałuszewskiej pojawiły się cztery daty zwiastujące materiał z jej EP-ki, która prawdopodobnie będzie nosić tytuł "Reasons". Według zapowiedzi wydawnictwo ukaże się 18 stycznia 2019 roku.

- "Givin' You Up" zapowiada moją nadchodzącą EP-kę. Jeśli ktoś śledził moje media społecznościowe, to tam były cztery magiczne daty. To nie zapowiedź koncertów, a daty premier kolejnych piosenek, a po ostatniej pojawi się minialbum - tłumaczy wokalistka.



Przy okazji Gałuszewska wypowiedziała się na temat finału "The Voice of Poland".

- Finał to już jest taki poziom, że przy każdym bym się odwróciła, bez dwóch zdań. Uważam, że osoby, które śpiewały, są fenomenalne - oceniała występy.

Uczestniczka wspomniała swój finał programu. - Przypomniało mi się, co ja wtedy przeżywałam. Bardzo się cieszę, że teraz mogłam zobaczyć to z drugiej strony - dodała Gałuszewska i zdradziła, że zaraz po zakończeniu programu, przez trzy godziny udzielała wywiadów. - Prawie nie dotarłam na imprezę po finale, bo nie chcieli mnie wypuścić - zdradziła.



