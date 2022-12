Marika powraca do muzyki po urlopie macierzyńskim. "Patataj" i "Kurtyny" zapowiedzią płyty "Cykl"

Nieco zapomniana pierwsza dama polskiego dancehallu i współprowadząca trzy edycje "The Voice of Poland" (lata 2013-2014) Marika na wiosnę 2023 r. szykuje nową płytę "Cykl". Co miesiąc planuje wypuszczać nowe single, a dotychczas poznaliśmy utwory "Patataj" i "Kurtyny".

Marika szykuje nowy album po dłuższej przerwie /Łukasz Pęcak /materiały prasowe