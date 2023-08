"Moją faworytką jest Margot Robbie. Byłaby wymarzoną kandydatką, choćby ze względu na swój australijski akcent" - tak Kylie Minogue odpowiedziała w wywiadzie dla serwisu "E! Entertainment" na pytanie, kto powinien ją zagrać w jej hipotetycznej filmowej biografii piosenkarki.

Margot Robbie jako Kylie Minogue?

To, że piosenkarka wskazała na gwiazdę filmu "Barbie" nie powinno nikogo dziwić. Margot Robbie jest nie tylko jedną z najbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich aktorek, ale też przede wszystkim jest Australijką, tak jak Kylie. Obie łączy też to, że występowały w australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi". Tyle że nigdy nie spotkały się na planie, bo występowały w różnych latach.

W tym samym wywiadzie Minogue spytano również o to, z jaką gwiazdą najchętniej nagrałaby wspólną piosenkę. Diwa wyjawiła, że chciałaby wejść do studia z Beyonce lub Rihanną, ucieszyłaby ją też współpraca z amerykańskim zespołem rockowym The Killers. "Większość współprac, w które weszłam, wzięło się stąd, że ktoś mnie zaprosił, więc nie musiałam się zastanawiać, do kogo bym się odezwała. Ale z kimkolwiek pracuję, to zawsze mogę się czegoś nauczyć" - stwierdziła.

Australijka ma przed sobą gorący okres. We wrześniu premierę będzie miał jej album "Tension", a w listopadzie rozpocznie się pierwsza w jej karierze rezydentura w Las Vegas. Przez trzy miesiące będzie można ją oglądać w nowej sali koncertowej Voltaire, która mieści się w kompleksie The Venetian Resort.