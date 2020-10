Margaret szczerze o depresji. Opowiedziała o swoich problemach w utworze "Xanax"

Margaret podzieliła się osobistym wyznaniem na temat depresji. Wokalistka przyznała, że jesień 2019 roku, kiedy walczyła z depresją, była dla niej jednym z gorszych okresów w jej życiu. Jej problemów psychicznych dotyczy utwór "Xanax".

Margaret opowiedziała o swoich problemach /VIPHOTO /East News

Ostatnie miesiące w życiu Margaret to czas sporych zmian w życiu zawodowym. Wokalistka tymczasowo zawiesiła karierę, pożegnała się z "The Voice of Poland", odeszła z dużej wytwórni i postawiła na własny label Gaja Hornby Records. Piosenkarka nawiązała również współpracę z agencją Revolume.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret opuści "The Voice of Poland"? INTERIA.PL

Reklama

W 2020 roku wokalistka regularnie publikuje nowe utwory, w których opowiada o swoim życiu. W sieci znalazły się już m.in. piosenki "Reksiu", "Roadster", "Fotel", "Nowe plemię" i "Przebiśniegi".

Teraz wokalistka wypuściła nową piosenkę pt. "Xanax", w której szczerze opowiada o swojej depresji. Wokalistka zapowiedziała też numer na Instagramie i zdradziła, jak wyglądała jej jesień 2019 roku.

"Piosenka 'Xanax' opisuje jesień 2019. Ten ogromny dysonans pomiędzy tym, jak to wszystko wyglądało, albo jakie stwarzało pozory. Ja wtedy uczestniczyłam w programie telewizyjnym, w którym byłam totalnie przypudrowana, ubrana, w szpileczkach, a w sercu było po prostu najgorzej" - wyznała.

Wideo Xanax

"Kiedyś też miałam depresję i myślałam sobie, wręcz obiecałam sobie, że z tą depresją to ja skończyłam i już. Depresja to twarda suka jest. Kiedy ma się depresję, to nie bardzo chce się o niej mówić. A ja wtedy byłam pod takim ostrzałem ludzi i stało się to tak bardzo publiczne, co było jeszcze cięższe w procesie wychodzenia z różnych stanów - dodała.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno wokalistka opowiadała, jak wygląda jej obecne życie na wsi.

"Wszystko, o czym opowiadam w piosence ['Reksiu'] i pokazuję w teledysku, dzieje się u mnie w domu. Mieszkam w lesie. Jak na razie bez internetu. Kiedy potrzebuję coś zrobić w sieci, to jadę do wsi obok, bo tam jest dobre LTE. Od niedawna mam prąd, ale jak kręciliśmy teledysk, to jeszcze go nie było. Mieszkam w tej holenderce, która jest na teledysku; jak było cieplej, to spałam w namiocie. To jest wszystko true story" - wyjaśniła w rozmowie z Ofeminin.

"Miasto we mnie budzi chęć posiadania. Kręcę się w kółko i zjadam swój własny ogon. A na wsi nie mam 'nic' i jest świetnie" - stwierdziła.