Wielu artystów opowiada o swoich emeryturach, a niektórzy aż przecierają oczy ze zdumienia spodziewając się ogromnych sum. Okazuje się, że ze względu na naturę ich profesji i wysokość składek, ich emerytury nie są wcale tak wysokie - często nawet niższe niż u przeciętnego Polaka.

Teraz wysokość emerytury ujawnił Marek Piekarczyk , znany z występów w grupie TSA ( posłuchaj! ) oraz programu TVP "The Voice of Poland". Wyliczenia, które zaprezentował powodują, że szczęka opada.

Artysta, choć ma 71-lat i mógłby żyć na emeryturze, jest cały czas aktywny m.in. dlatego, że ze swojego świadczenia po prostu nie mógłby wyżyć. Zapowiada, że nigdy też na nią się nie wybierze.

Tyle Marek Piekarczyk dostaje emerytury. Przerażająca suma

"Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne" - mówi wokalista. "Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc... 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie" - dodaje w rozmowie z Party.

Marek Piekarczyk cieszy się, że jest w dobrym zdrowiu i wciąż może robić to co kocha - śpiewać na scenie. "Bozia mnie kocha i nie odbiera mi możliwości. Wprost przeciwnie, dostaję więcej. Jestem stary już dziadek i już nie mogę biegać. Kiedyś biegłem półtorej minuty na dworzec, teraz trzy" - opowiada w czasopiśmie.

