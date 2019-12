Marcin Wyrostek: Co słychać u zwycięzcy drugiej edycji "Mam talent"?

Znany z "Mam talent" Marcin Wyrostek na przełomie listopada i grudnia powrócił ze specjalnym, świątecznym albumem. Akordeonista, którego pokochała całą Polska, mimo iż nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mediów, wciąż tworzy kolejne piosenki i nagrywa albumy.

Marcin Wyrostek to akordeonista, zwycięzca polskiej, drugiej edycji programu "Mam talent". Jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów. "Ty nie grasz jak człowiek utalentowany, ty grasz jak człowiek opętany. Jesteś czarnym, pomarszczonym koniem tego programu" - chwalił w tamtym czasie uczestnika talent show Wojewódzki.



Wideo Klaudia Kulawik i Marcin Wyrostek: Życie po "Mam talent" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Muzyk jest laureatem ponad 30 konkursów akordeonowych (w kraju i za granicą), w tym Detroit (USA) 2005 r., Esztergom (Węgry) 2003 r., Dunajska Streda (Słowacja) 2003 r., Reinach (Szwajcaria) 2003 r.. Był także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2004/2005. Jednym z najbardziej ekscytujących wyzwań muzycznych był wspólny występ z Bobbym McFerrinem w 2010 roku.

Wyrostek jest założycielem kilku projektów muzycznych w tym Marcin Wyrostek Band (dawniej Corazon) oraz Marcin Wyrostek Band & Dance Show z udziałem najlepszych polskich tancerzy - Anny Głogowskiej, Jana Klimenta i Tomasza Barańskiego (dawniej Music & Dance Show). Nagrał pięć autorskich płyt, za które otrzymał m.in potrójną platynę oraz nominację do nagrody Fryderyki 2010 za płytę "Magia del Tango", platynę za album "For Alice" i podwójną platynową płytę za krążek "Coloriage". W 2017 roku ukazał się jego album "Polacc", na którym znalazły się jego utwory inspirowany Polską.



Pod koniec listopada do sprzedaży trafił świąteczny krążek akordeonisty pt. "Harmonia Świąt". To znane wszystkim kolędy i pastorałki w nowej odsłonie.

"W moim rodzinnym domu w Jeleniej Górze najważniejszą tradycją Świąt Bożego Narodzenia było wspólne kolędowanie. Moje wspomnienia z dzieciństwa oraz koncert kolędowy, który graliśmy w Katowicach były inspiracją do wydania świątecznej płyty. Niech ten album stanie się inspiracją do wspólnego kolędowania. Do wydawnictwa dołączam śpiewnik z tekstami kolęd. Niech w Państwa domach zagości prawdziwa Harmonia Świąt!" - mówił Wyrostek.

Wideo Marcin Wyrostek & Corazon "Nikt nie może być sam"

Kolędę "Wśród nocnej ciszy" nagrała 60-osobowa rodzina Marcina Wyrostka. Głównym wokalistą albumu jest niezastąpiony, wcielający się w najtrudniejsze muzyczne role, Marcin Jajkiewicz. Nie zabrakło także gości - wokalistów: Wioli Malchar-Moś i Daniela Orynicza-Cebuli. Na uwagę zasługuje autorski utwór Daniela Popiałkiewicza pt.: "Nikt nie może być sam".

Wyjątkowym gościem na płycie jest także Michał Nowicki, młody akordeonista, który od pewnego czasu boryka się z ciężką, niezidentyfikowaną chorobą neurologiczną, komplikującą jego codzienne czynności. Część dochodu z każdej sprzedanej płyty trafia właśnie do chorego muzyka.