Marcin Maciejczak: Powstrzymać to, co nieuniknione. Zobacz teledysk "Deszcz i bez" [TEKST]

Po dwóch tygodniach od premiery piosenki do sieci trafił teledysk "Deszcz i bez" Marcina Maciejczaka, 14-letniego zwycięzcy trzeciej edycji "The Voice Kids".

Marcin Maciejczak to jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia w Polsce /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids", a jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Maciejczak w "The Voice Kids" TVP

Reklama

Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.

14-atek z Bartochowa koło Sieradza po wygranej w show TVP wypuścił singel "Jak gdyby nic" (ponad 8,3 mln odsłon), który dotarł do 20. miejsca najczęściej odtwarzanych utworów w Polsce, docierając do szczytu wielu radiowych list przebojów.

Do sieci trafił właśnie teledysk "Deszcz i bez". Wcześniej tekstowe wideo przez dwa tygodnie zanotowało ponad 460 tys. odtworzeń.



Clip Marcin Maciejczak Deszcz i bez

Sprawdź tekst piosenki "Deszcz i bez" w serwisie Teksciory.pl!



Klip wyreżyserował Łukasz Zabłocki, który był odpowiedzialny m.in. za teledyski Natalii Nykiel, Otsochodzi, Pezeta, czy Kamp!.

"Tekst utworu jest naiwną, choć szczerą próbą powstrzymania tego, co nieuniknione. Jak się okazuje podany na dłoni świat może nie być wystarczającym argumentem, aby ocalić, coś, co tylko w teorii miało trwać wiecznie. Łatwo można wypaść poza kadr, nawet gdy jeszcze chwilę temu wydawało się to nieprawdopodobne" - czytamy w opisie piosenki.



Autorami utworu są Ashley Hicklin - brytyjski producent mający na koncie współpracę m.in. z takimi artystami jak Lana Del Rey, czy James Morrison, Martin Brammer - angielski songwriter, znany ze współpracy m.in. z Jamesem Bayem, Johnem Newmanem, czy Ellą Eyre i Michał Majak współpracujący m.in. z Natalią Nykiel.