Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale 12-latka pokonała m.in. Kamila Bednarka.

"Zajdziesz bardzo daleko" - przewidziała po finałowym występie jurorka Agnieszka Chylińska. Dziewczynka z Niedrzwicy Dużej śpiewająca piosenkę Edyty Geppert wygrała główną nagrodę - 300 tys. zł.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów.



Magda Welc powraca w nowym wizerunku

Okazało się, że to była wspólna decyzja jej i rodziców.



"Byłam dzieckiem i postawiliśmy na naukę, bo stwierdziliśmy po wielu rozmowach, że wiadomo, jak to jest z show biznesem: dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, więc trzeba mieć jakiś plan awaryjny, coś, co lubi się robić, w czym jest się dobrym, co jest pewnym fundamentem" - opowiada w najnowszym wywiadzie dla "Vivy".

24-letnia obecnie Magda jest studentką germanistyki.

Zapowiedzią jej autorskiego materiału były wypuszczane co jakiś czas nowe piosenki: "Między słowami" ( posłuchaj! ), "Nie patrzę wstecz" ( sprawdź! ) i "Wystarczy jeden uśmiech" ( sprawdź! ), "Przyjacielu" i "Witaj mnie". Taki właśnie tytuł - "Witaj mnie" - nosi jej płyta nagrana razem z kompozytorem Mariuszem Ostańskim.

