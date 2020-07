Mally Mall trafił do szpitala. Producent i raper jest zakażony koronawirusem

Producent i raper Mally Mall trafił do szpitala w związku z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem. Jak donoszą amerykańskie media w płucach twórcy doszło do niepokojących zmian.

Mally Mall (z lewej) trafił do szpitala

Koronawirusa u Mally'ego Malla (a właściwie Jamala Rashida) potwierdzono na początku lipca. Od tamtego czasu przebywał w domowej kwarantannie.

Teraz jednak jego stan zdrowia zdecydowanie pogorszył się, a producent trafił do szpitala. Według najnowszych informacji serwisu The Blast, jego płuca są w bardzo złym stanie.

"Jego stan jest poważny. Nie ma pewności, kiedy Rashid dojdzie do siebie. Jednak nie jest podłączony do respiratora i powinien sobie bez niego poradzić" - czytamy.



Nie jest jasne, w jaki sposób Mall zakaził się koronawirusem, jednak istnieje kilka poszlak. Na początku pandemii producent i raper rozdawał bezdomnym maseczki i inne środki ochrony osobistej w dzielnicy Skid Row w Los Angeles. Gwiazdor był też obecny przynajmniej na jednym z nabożeństw w tamtym rejonie.

W przeszłości Mally Mall pracował m.in. ze Snoop Doggiem, Chrisem Brownem, Tygą, Teyaną Taylor i Drakiem.

W 2019 roku producent przyznał się, że organizował działalność prostytutek w stanie Nevada. Groziło mu za to od miesiąca do 33 miesięcy pozbawienia wolności.



Wideo