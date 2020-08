Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) o relacjach z byłym mężem. "To nie jest przyjemny temat"

Od kilku miesięcy fani muzyki disco polo żyją skandalem wokół rozwodu Magdaleny i Dawida Narożnych. Wokalistka ujawniła, jak wyglądają teraz ich relacje.

Zespół Piękni i Młodzi występuje już w nowym składzie /Paweł Murzyn /East News

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski.

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.



2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie".

Clip Piękni i Młodzi Bez siebie

Pod koniec lipca 2020 roku wokalistka zdradziła, że przyjęła oświadczyny swojego partnera Krzysztofa Byniaka. "Znamy się od ponad 20 lat, od podstawówki. To jest coś pięknego, że po tylu latach można tak naprawdę stworzyć związek. Od przyjaźni do miłości jest taki maleńki krok. Krzysiek ma wszystko, czego potrzebuje kobieta" - mówiła o nowym partnerze w "Pytaniu na śniadanie".

W wywiadzie udzielonym portalowi Jastrząb Post Narożna wyznała, jak wyglądają jej relacje z byłym mężem. "Utrzymujemy kontakty tylko związane z dzieckiem. Myślę, że na moim miejscu każda kobieta jedynie takie kontakty by utrzymywała. Miałam okazję poznać jego nową partnerkę, nie chciałabym żadnych emocji wyrażać, bo nie jest to dla mnie przyjemny temat" - mówiła.



"Ze wszystkimi da się żyć w zgodzie. Pomoc od rodziny, wsparcie jest bardzo ważne. Ja się nie zawiodłam nigdy na swojej rodzinie. To jest chyba najważniejsze. Najważniejszy jest też spokój dziecka. Niektóre osoby zapominają niestety o pewnych kwestiach. To jest przykre" - komentowała. "Ja sobie na razie radzę świetnie, ale ten moment, w którym żyjemy, jest ciężki" - dodała.