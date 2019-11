Magda Narożna (Piękni i Młodzi) w bikini odpoczywa w Egipcie [INSTAGRAM]

Na instagramowym profilu Magdy Narożnej możemy zobaczyć wokalistkę discopolowej grupy Piękni i Młodzi podczas wypoczynku w jednym z kurortów w Egipcie.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) wypoczywa w Egipcie AKPA

Przypomnijmy, że grupa Piękni i Młodzi (małżeństwo Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski) w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo. Formacja była pierwszym w historii gatunku zespołem, który awansował do finału polsatowskiego show "Must Be The Music".

Dorobek zespołu obejmuje płyty "Niewiara" i "Tak już bez ciebie" oraz pięć singli, które osiągnęły wielomilionową oglądalność.

Największe przeboje to "Ona jest taka cudowna" (ponad 75 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (ponad 58 mln), "Tak już bez ciebie" (ponad 45 mln, posłuchaj! ), "Niewiara" (42 mln, posłuchaj! ) i "Chciałabym spać z tobą" (39 mln).



Na fali popularności grupy Magda Narożna w połowie 2015 r. pojawiła się na okładce magazynu "CKM".

Z piosenką "Na serca dnie" Piękni i Młodzi bez powodzenia próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji 2016.

Pod koniec czerwca na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę.



"Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobistym... Podkreślamy! Tylko i wyłącznie osobistym! Niestety czasem tak bywa ze drogi dwóch osób się rozchodzą. Bardzo byśmy chcieli, byście uszanowali nasze życie osobiste gdyż mamy cudowną córeczkę, którą bardzo kochamy! Zostajemy w przyjacielskich stosunkach! Jeżeli chodzi o zespół nic się nie zmienia! Będziemy oddawać Wam nasze serca na scenie dopóki zdrowie nam na to pozwoli" - napisali członkowie zespołu Piękni i Młodzi.

Szybko okazało się, że Dawid i Magda znaleźli już nowych partnerów. Mężczyzna związał się z blondynką o imieniu Joanna.

Z kolei Magda Narożna pod koniec września oficjalnie pokazała swojego nowego ukochanego. To Krzysztof Byniak, z którym wokalistka bawiła się na weselu przyjaciół.

Obecnie para odpoczywa w jednym z hoteli nad Morzem Czerwonym w Egipcie.