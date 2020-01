Madison Beer zaatakowana przez fanów Seleny Gomez. Wokalistka broni przyjaciółki

Selena Gomez nie kryła złości na swoich fanów, którzy zaatakowali jej przyjaciółkę Madison Beer za to, że ta zjadła kolację z Hailey Bieber. "To obrzydliwe. Jestem wami zawiedziona" – napisała.

Madison Beer została zaatakowana w sieci /Jeff Kravitz /Getty Images

Przypomnijmy, że 10 stycznia do sprzedaży trafił długo wyczekiwany nowy album Seleny Gomez "Rare". Wokalistka potwierdziła, że wiele wątków, które przewinęły się przez piosenki na płycie dotyczą jej byłego chłopaka Justina Biebera.

Gomez premierę świętowała w restauracji Craig's. W tym samym miejscu o tym samym czasie znalazły się też Hailey Bieber, obecne żona Justina Biebera oraz przyjaciółka Seleny, Madison Beer.

Takie zachowanie 20-letniej koleżanki Gomez nie spodobało się fanom gwiazdy. Część z nich zaczęła atakować Beer w mediach społecznościowych za to, że próbuje zniszczyć święto ich idolce i wywołać niepotrzebną aferę.



Wokalistka i modelka zabrała głos w sprawie fali hejtu, jaka ją spotkała. "Zjadłam jedynie kolację z moją przyjaciółką Hailey... Tylko tyle. Czy to zbrodnia? Kocham Selenę od zawsze... Nigdy nie próbowałam bym jej zasmucić. To, co się wydarzyło, jest podłe i niepotrzebne" - napisała.

W obronie Beer stanęła też sama Gomez. "To obrzydliwe, gdy czytam to wszystko. Jestem rozczarowana ludźmi, który wyrażają się w taki sposób. Znam Madison od czasów, gdy była dzieckiem i widziałam jak stawała się kobietą. Nie ma między nami problemów" - napisała na Twitterze piosenkarka.



Madison Beer to modelka i początkująca wokalistka. Na swoim koncie ma EP-kę "As She Pleases" z 2018 roku oraz kilka nieźle przyjętych singli. Obecnie pracuje nad debiutanckim albumem. 20-latka jest również gwiazdą mediów społecznościowych - na Instagramie śledzi ją ponad 14 milionów użytkowników.