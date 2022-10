Madison Beer kusi w nowym teledysku. Zobacz "Showed Me (How I Fell In Love With You)"

Wiadomości

Do sieci trafił nowy teledysk Madison Beer. Wokalistka i gwiazda Instagrama zagrała w nim femme fatale. "Showed Me (How I Fell In Love With You)" to kolejna zapowiedź nadchodzącej drugiej płyty artystki.

Madison Beer w teledysku "Showed Me (How I Fell In Love With You)" / Youtube /