Płyta "Credo" do sprzedaży trafi wiosną 2022 r. Utwór "Niepokonany" to pierwszy singel z tego wydawnictwa.

Autorem tekstu jest lider i wokalista zespołu - Łukasz Łyczkowski. Muzykę skomponował razem z Łukaszem Łabędzkim.



Inspiracją do napisania utworu jest historia życia przyjaciela zespołu, poruszającego się na wózku inwalidzkim Armina Meistera. Bohatera teledysku wielokrotnie można spotkać za kulisami koncertów zarówno Łukasza Łyczkowskiego & 5 Rano jak i wielu innych polskich zespołów rockowych (m.in. Dżem, Cree).

Reklama

"Przyjaźń Łyczka z Arminem to specyficzna relacja, która trwa kilkanaście lat. Nasz braterski duet emanuje dystansem do otaczającej rzeczywistości i prześmiewczym podejściu do siebie i świata. Nasza relacja przypomina przyjaźń Himilsbacha z Maklakiewiczem lub jak kto woli Flipa i Flapa. Po prostu braterstwo gorola z hanysem, a więc musi się dziać..." - opowiada Łukasz Łyczkowski.

Clip Łukasz Łyczkowski & 5 Rano Niepokonany

Teledysk nagrano w Gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy (zdjęcia Michał Jagiełło). W klipie możemy też zobaczyć sceny z koncertu w Siemianowicach Śląskich i w rodzinnym domu Armina Meistera w Lędzinach (zdjęcia: Tomasz Bulenda).

W październiku 2018 r. grupa wypuściła swoją drugą płytę "Korzenie".

Kim jest Łukasz Łyczkowski, rockowy bohater "The Voice of Poland"?

Łukasz Łyczkowski w ósmej edycji "The Voice of Poland" trafił do drużyny Tomsona i Barona i dzięki ich pomocy dotarł aż do finału programu, gdzie przegrał jedynie z Martą Gałuszewską, podopieczną Michała Szpaka.

- Baliśmy się, że Łukasz będzie chciał wygrać dla nas, ale tak naprawdę wiesz, gdzie my mamy wygraną. Gdy uplasował się na drugim miejscu zobaczyliśmy, że jest zadowolony, to ucieszyliśmy się, bo my byliśmy totalnie zachwyceni - mówił Tomson w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomson i Baron po finale "The Voice of Poland" TV Interia

Łyczkowski zbierał doświadczenie u boku m.in. Leszka Cichońskiego, z którym nominowany był do nagrody Fryderyki, wystąpił na Przystanku Woodstock, ale sam osobiście za największy sukces uważa występ na Festiwalu "Ku Przestrodze" u boku Sebastiana Riedla & Cree.



Wideo Łukasz Łyczkowski - "Jednego serca" - Live 4 - The Voice of Poland 8