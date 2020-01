Lorna Shore: Posłuchaj nowego utworu "King Ov Deception"

Wbrew przeciwnościom losu, Amerykanie z Lorna Shore nie zrezygnują z premiery trzeciego albumu i publikują nową kompozycję z "Immortal".

Lorna Shore (jeszcze w składzie z CJ McCreerym, drugi od lewej) /Oficjalna strona zespołu

Wspomniane problemy deathcore'owej grupy z New Jersey dotyczą wokalisty CJ McCreery’ego, który dołączył do Lorna Shore w 2018 roku i którego możemy usłyszeć na płycie "Immortal". Pod koniec 2019 roku co najmniej kilka kobiet oskarżyło McCreery’ego o wykorzystywanie seksualnie oraz inne występki o tym charakterze.

W zaistniałej sytuacji zespół rozstał się z wokalistą pod koniec grudnia 2019 roku.

Mimo obecnych trudności, longplay "Immortal" ujrzy światło dzienne zgodnie z planem, czyli 31 stycznia pod banderą niemieckiej Century Media Records.

"Po tylu opóźnieniach nie widzieliśmy sensu w wymazywaniu wokali czy zmienianiu ich na nowe, do czego ze zrozumieniem podeszła także nasza wytwórnia. Decyzja nie należała do łatwych. Poszukiwania nowego wokalisty już trwają. Nie zrezygnowaliśmy też z trasy po Europie i Wielkiej Brytanii. Nie zawiedziemy was!" - zapewnili Amerykanie.

Wspomniana trasa u boku naszego Decapitated zawita 27 marca do wrocławskiego klubu Pralnia.



Posłuchaj nowej kompozycji "King Ov Deception" Lorna Shore:

Oto program albumu "Immortal":

1. "Immortal"

2. "Death Portrait"

3. "This Is Hell"

4. "Hollow Sentence"

5. "Warpath Of Disease"

6. "Misery System"

7. "Obsession"

8. "King Ov Deception"

9. "Darkest Spawn"

10. "Relentless Torment".