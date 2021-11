Przypomnijmy, że w 2009 roku Lidia Kopania utworem "I Don't Wanna Leave" zwyciężyła w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji i reprezentowała Polskę podczas półfinałowych koncertów w Moskwie. Nie udało się jej wówczas awansować do finału (zajęła 12. miejsce w półfinale).

Kopania ponownie zawojować Europę próbowała w 2018 i 2019 roku. W 2018 roku na Eurowizję pojechał jednak Gromee z Lukasem Meijerem ("Light Me Up"), a Kopania nie wystąpiła nawet w preselekcjach.

W 2019 roku wewnętrzna komisja TVP wybrała zespół Tulia. Piosenka "Scars Are Beautiful" Kopanii, którą stworzyły Linda i Ylva Persson z Szwecji nie zyskała w oczach nadawcy. Kopania myślała również w tamtym czasie nad reprezentowaniem Niemiec w konkursie.

Dodajmy, że Gromee oraz grupa Tulia odpadli na Eurowizji już w półfinałach.



43-letnia wokalistka, która ma w dorobku w sumie trzy płyty, obecnie pracuje nad nowym krążkiem "In Between" oraz singlem promującym. W rozmowie z telewizja ATV Kopania przyznała, że otrzymała propozycję zgłoszenia się do walki o wyjazd na przyszłoroczną Eurowizję.

Piosenkarka nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących utworu, jednak jest pewna, że zaprezentuje go komisji wybierającej reprezentanta Polski na Konkurs Eurowizji w 2022.

Lidia Kopania atakowała TVP

Lidia w Kopania w ostatnich latach rzadko przebija się od mediów, ale głośno zrobiło się o niej w 2019 roku za sprawą jej komentarza dotyczącego Festiwalu w Opolu i występu Anny Karwan, która wygrała koncert Premier.

"A Opole, jak zwykle... byle co. Ania K*rwan, brawo TVP" - pisała na swoim Facebooku wokalistka Lidia Kopania. Po interwencji menedżmentu Karwan wpis został usunięty.

"Przemodliłam tę sytuację. Wysyłam pani Lidii ogrom wsparcia. Jeżeli ma kłopoty i jest nieszczęśliwa, to powinniśmy wyciągnąć do niej rękę, a nie zajeżdżać jej. Proszę media, żeby dać jej spokój. (...) Jest mi jej po prostu szkoda - komentowała całe zajście Anna Karwan dla telewizji Red Carpet.



Zdjęcie Lidia Kopania podczas konkursu Eurowizji w 2009 roku / Oleg Nikishin/Epsilon / Getty Images

Eurowizja 2022 - kogo wybierze TVP?

Przypomnijmy, że TVP reprezentanta Polski na Eurowizję ma wybrać już na początku 2022 roku. Do walki o wyjazd włączył się Adam Konkol z piosenką "Agnieszka 2.0", wśród przewijających się nazwisk znaleźli się m.in. Alicja Szemplińska (miała wystąpić na Eurowizji 2020), Krystian Ochman oraz Daria znana dzięki przebojowi "Paranoia".