"Last Christmas" Wham! w wersji 4K: Odświeżony teledysk podbija sieć

Nieśmiertelny przebój "Last Christmas" grupy Wham! doczekał się odświeżonej wersji teledysku. Klip w jakości 4K w błyskawicznym czasie podbił serca internautów - obecnie ma już ponad 3,5 mln odsłon.

Andrew Ridgeley i George Michael (Wham!) w połowie lat 80. /Gabor Scott/Redferns /Getty Images

"Last Christmas" to jeden z największych przebojów grupy Wham!. Nagranie miało premierę 3 grudnia 1984 r.

Clip Wham! Last Christmas (4K Video)

Podobno George Michael napisał "Last Christmas" podczas niedzielnego obiadu u mamy i taty. Wokalista piosenkę stworzył w swojej dawnej sypialni - wtedy zaprezentował Andrew Ridgeleyowi wstęp i melodię do refrenu, a jego partner z zespołu nazwał ten moment "magiczną chwilą".

Oryginalny teledysk "Last Christmas" w ciągu 10 lat zanotował ponad 480 mln odsłon w serwisie YouTube.

Klip był kręcony w szwajcarskim kurorcie Saas-Fee. W rolę ukochanej George'a Michaela wcieliła się modelka Kathy Hill, a jej obecnego partnera zagrał drugi członek zespołu: Andrew Ridgeley.

Piosenka jest najpopularniejszym brytyjskim singlem, który nie dotarł do 1. miejsca tamtejszej listy przebojów. Na samym szczycie znalazł się wówczas charytatywny singel "Do They Know It's Christmas?" nagrany pod szyldem Band Aid, którego częścią był także George Michael.

Dodajmy, że "Last Christmas" od 2007 r. co roku nieprzerwanie powraca na brytyjską listę singli w okresie Bożego Narodzenia. W 2017 r., niemal dokładnie rok po niespodziewanej śmierci George'a Michaela, piosenka "Last Christmas" wyrównała swój rekord, ponownie docierając do 2. miejsca.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wham! Last Christmas

"Last Christmas" to także tytuł nowej świątecznej komedii w reżyserii Paula Feiga. W rolach głównych produkcji pojawili się Emilia Clark, Emma Thompson, Michelle Yeoh i Henry Golding. Autorką scenariusza jest również Thompson.

Tytuł filmu jest nieprzypadkowy, gdyż aktorka przy pisaniu scenariusza zainspirowała się właśnie wielkim hitem Wham! stworzonym przez Michaela i Andrew Ridgeleya. "Last Christmas" słyszymy również w trailerze produkcji. Oprócz niego pojawia się też numer "Freedom" ( posłuchaj! ).

Wideo Last Christmas - Official Trailer

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner, Fadi Fawaz.

7 marca 2017 roku (czyli ponad dwa miesiąca po śmierci wokalisty) ujawniono wyniki sekcji zwłok. Oficjalną przyczyną śmierci artysty były choroby serca i wątroby.

Pod koniec marca odbył się natomiast pogrzeb artysty. Gwiazdor został pochowany na cmentarzu Highgate w północnej części Londynu. To tam 20 lat temu spoczęła matka George'a Michaela - Lesley.

