Lanberry i "Nie ma mnie": Nowa płyta "miXtura" w listopadzie

Poniżej możecie zobaczyć lyric video do piosenki "Nie ma mnie", która zapowiada nową płytę "miXtura".

Lanberry zapowiada swój drugi album AKPA

Po sukcesie nagranej z grupą Feel piosenki "Gotowi na wszystko" (utwór promował film "Gotowi na wszystko. Exterminator") Lanberry zapowiedziała premierę swojej drugiej płyty.

Clip Feel, Lanberry Gotowi na wszystko

- Po prostu robię swoje i robię to, co kocham, a we wszystkich swoich dźwiękach i słowach chcę przekazać entuzjazm z tworzenia muzyki - powiedziała wokalistka w rozmowie z Interią.

Po anglojęzycznym utworze "Heart of Gasoline" Lanberry zaprezentowała singla "Nie ma mnie". Do nagrania powstało lyric video w klimacie lat 90.

Premierę płyty "miXtura" wyznaczono na 9 listopada.

Clip Lanberry Nie ma mnie (Lyric Video)