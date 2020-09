Lady Gaga i jej "poezja bólu". Zobacz teledysk "911"

Lady Gaga zaprezentowała teledysk do utworu "911", kolejnego singla ze świetnie przyjętego albumu "Chromatica".

Lady Gaga zaprezentowała nowy klip /Steve Granitz /Getty Images

29 maja do sprzedaży trafiła nowa płyta Lady Gagi "Chromatica". Album zapowiadały utwory "Stupid Love", "Rain On Me" oraz "Sour Candy".



Kolejnym singlem promującym krążek jest numer "911". Utwór doczekał się też teledysku. Za reżyserię odpowiada Tarsem, a produkcją zajęło się The Artists Company.

"Napisałam na 'Chromaticę' utwór '911' i jest on o lekach, które biorę, bo inaczej nie potrafię kontrolować tego, co robi mój mózg. Muszę je zażywać, aby zatrzymać pewne zachodzące w nim procesy" - tłumaczyła gwiazda Zane'owi Lowe'owi.



Clip Lady Gaga 911

"Ten krótki film jest bardzo personalny dla mnie, moje doświadczenia ze zdrowiem psychicznym i to jak rzeczywistość oraz marzenia mogą łączyć się, aby stworzyć bohaterów w nas i wokół nas. (...) Coś, co kiedyś było moją rzeczywistością, jest teraz filmem, prawdziwą historią, która teraz jest przeszłością, a nie teraźniejszością. To jest poezja bólu" - napisała na Instagramie wokalista.



Przypomnijmy, że Lady Gaga w przeszłości zdradziła, że cierpiała na depresję oraz zmagała się z syndromem stresu pourazowego. Jej problemy psychiczne zaczęły się, kiedy została zgwałcona przez jednego z producentów muzycznych na początku swojej kariery.

Wokalistka zmaga się też z fibromalgią, czyli przewlekłym schorzeniem reumatycznym, które powoduje ból mięśni całego ciała.



