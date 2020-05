Lady Gaga i Ariana Grande pierwszy raz w duecie. Zobacz klip "Rain On Me"

"Rain On Me" to drugi singel promujący szósty album Lady Gagi "Chromatica". Gościnnie w piosence usłyszeć możemy Arianę Grande.

Lady Gaga i Ariana Gradne w końcu stworzyły wspólnie utwór /Kevin Mazur /Getty Images

Przypomnijmy, że album "Chromatica", szósty w dyskografii Lady Gagi, do sprzedaży miał trafić 10 kwietnia. Gwiazda zdecydowała się jednak przełożyć premierę na 29 maja. Nowy materiał został wyprodukowany przez BloodPop oraz Lady Gagę. Na pierwszy singel wybrano piosenkę "Stupid Love".

22 maja do sieci trafił drugi singel wokalistki, tym razem nagrany z inną wielką gwiazdą pop - Arianą Grande. Utwór doczekał się też teledysku.



Klip stworzył słynny reżyser i scenarzysta - Robert Rodriguez ("Desperado", "Sin City: Miasto grzechu", "Meczeta", "Alita: Battle Angel"). W futurystycznym nagraniu widzimy jak Gaga i Grande tańczą do skomplikowanej choreografii w deszczu.



W ciągu niecałej dobry teledysk obejrzano ponad 20 milionów razy.



Gwiazda ma na koncie 27 milionów sprzedanych płyt i 146 milionów singli. Jej największe przeboje to "Bad Romance", "Telephone", "Alejandro", "Just Dance" czy "Poker Face". Ostatnia płyta Lady Gagi to "Joanne" z 2016 roku.