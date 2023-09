"Byłominęło" to ostatnia singlowa zapowiedź nadchodzącej płyty zespołu Kwiat Jabłoni "Pokaz slajdów". Wcześniej poznaliśmy utwory " Od nowa " (Bursztynowy Słowik podczas festiwalu Top of the Top w Sopocie) i "Dom" .



Reklama

"'Byłominęło' dedykujemy wszystkim, którym udało się wyrwać z toksycznego związku, odetchnąć pełną piersią i z lekkim sercem ruszyć dalej, by szukać szczęścia i dobrze się bawić. Mamy nadzieję, że tą taneczną, ale zarazem nostalgiczną piosenką wprawimy Was w dobry humor i podarujemy odrobinę wzruszenia" - opowiadają Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, którzy stoją na czele grupy.

Autorami nagrania są Kasia Sienkiewicz (tekst, muzyka) oraz Jacek Sienkiewicz i Nikodem Dybiński (muzyka).

Clip Kwiat Jabłoni Byłominęło

"To piosenka o rozstaniu, choć wcale nie o rozdartym sercu. Słowami i melodią chciałam spróbować wyrazić zarówno radość jak i smutek. Pierwsza z emocji wynika z poczucia ulgi, jaką przynosi wyrwanie się z ciężkiej międzyludzkiej relacji, a druga z trudności jakie zawsze pociąga za sobą rozstanie. Wszelkie końce mają w sobie smutek, ale mam wrażenie, że najczęściej wypływa z nich po czasie samo szczęście" - mówi Kasia Sienkiewicz.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kwiat Jabłoni odebrał Złotego Bączka 1 / 16 Kwiat Jabłoni na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2023 Źródło: WOŚP

Z kolei "Byłominęło" u Jacka Sienkiewicza budzi sprzeczne emocje.

"Z jednej strony jest w niej coś bardzo wesołego, z drugiej skupiając się na tekście zaczynam wpadać w stan co najmniej melancholijny. Jest to jedna z nielicznych piosenek na naszym trzecim albumie, która jest z nami już na tyle długo, że przechodziła przez wiele wersji samej siebie. Moja ulubiona to ta ostatnia" - dodaje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwiat Jabłoni: Pol'and'Rock to festiwal bliski naszym sercom INTERIA.PL

Reżyserią teledysku "Byłominęło" ponownie zajęło się Rodzeństwo Ejryszew (DRAŻE).

Na nowej płycie "Pokaz slajdów" pojawią się goście - skrzypek Adam Bałdych w utworze "Polcia" oraz Igor Herbut w "Głośniej".

Jak już informowaliśmy, zespół jesienią ruszy w "Jedyną trasę w Polsce w 2023". Na tych koncertach zespół promować będzie swój trzeci autorski album.



Clip Kwiat Jabłoni Od nowa

Kwiat Jabłoni - twórczość i przeboje

Dotychczas grupa dowodzona przez rodzeństwo Kasię i Jacka Sienkiewiczów wypuściła dwie autorskie płyty: "Niemożliwe" (2019) i "Mogło być nic" (2021), które pokryły się podwójną platyną za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy każda.

W lipcu 2022 r. zespół zaprezentował album "Wolne serca" z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo z udziałem zaproszonych gości (sanah, Natalia Kukulska, Igo, Miuosh, Kuba Kawalec, Natalia Grosiak, Jucho i Kasia Lins) zawiera interpretacje 10 polskich przebojów opowiadających o wolności.



Halowa trasa w ramach promocji nowego albumu rozpocznie się 4 listopada w Szczecinie.