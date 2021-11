Kuba Zaborski (zwycięzca "Must Be The Music") w kolejnym etapie "X Factor Malta"!

Kuba Zaborski podzielił się dobrymi nowinami za pośrednictwem swojego Facebooka. Na castingu wykonał przebój "Torn" z repertuaru Natalii Imbruglii.

Teraz wiemy już, że z bootcampu dotarł do kolejnego etapu, czyli Chair Challenge. Teraz jurorzy zadecydują, kto zajmie wolne krzesła i zagwarantuje sobie udział w dalszej części programu, a kto odpadnie.



28-latek trafił do drużyny The Overs (dla uczestników powyżej 27. roku życia) Iry Losco - wielkiej maltańskiej gwiazdy. To ona odniosła największy sukces w historii Malty na Eurowizji w 2002 roku. Wtedy Malta zajęła drugie miejsce z jej piosenką "7th Wonder". Jurorka próbowała powtórzyć swój sukces w 2016 roku i ponownie wystartowała w konkursie (z piosenką "Walk on Water"), lecz skończyła go na dwunastym miejscu.

Kuba Zaborski był częścią duetu Peter and Jacob i podbił scenę 5. edycji programu "Must Be The Music. Tylko muzyka" w 2014 roku.

"Jesteście obydwoje bardzo zdolni i bardzo delikatni. Podoba mi się to, że się znaleźliście i że kroczycie takimi subtelnymi krokami" - mówiła o ich występie jurorka Ela Zapendowska. "Bardzo na was czekałem i się nie zawiodłem. Jesteście z innego świata, brawo" - dodawał Adam Sztaba.

Ich piosenka "W ciszy" była wówczas komplementowana przez wszystkich jurorów, m.in. Korę. "Piosenka inteligentna, słowa świetne, jesteście cali w XXI wieku" - oceniała Kora.