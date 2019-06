Kto kontroluje finanse Roksany Węgiel? Wokalistka ujawnia

Roksana Węgiel przyznała, że to rodzice sprawują kontrolę nad pieniędzmi, które ma okazję zarabiać dzięki śpiewaniu. Piosenkarka otrzyma do nich dostęp, gdy skończy 18 lat.

Pieniądze Węgiel kontrolują jej rodzice /Artur Zawadzki / Reporter

Roksana Węgiel to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych młodych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. 14-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior niedawno zadebiutowała z albumem "Roksana Węgiel", regularnie koncertuje i pojawia się w telewizji.

Zawrotna kariera wiąże się ze sporymi przychodami. Na ten moment kontrolę nad finansami wokalistki sprawują rodzice.

"Na razie pieczę nad moimi finansami trzymają rodzice. Nie wydają ich, tylko gromadzą na koncie. Jak będę mieć 18 lat, dostanę dostęp do tego, co zarabiam. I dobrze, bo myślę, że gdybym dostała teraz, to pieniądze by się rozeszły. Bo, niestety, nie jestem oszczędna" - mówiła w rozmowie z gazeta.pl.

Przypomnijmy, że według "Faktu" Węgiel na jednym swoim koncercie zarabia do 20 tys. złotych.