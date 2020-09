Krzysztof Zalewski po raz pierwszy pokazał zdjęcie ze swoją narzeczoną [INSTAGRAM]

Do tej pory Krzysztof Zalewski w mediach społecznościowych rzadko publikował informacje ze swojego życia prywatnego. Teraz wokalista po raz pierwszy pokazał wspólne zdjęcie z narzeczoną i matką swojego niespełna 2-letniego syna.

Krzysztof Zalewski ujawnił, że urodził mu się syn w rozmowie z Marcinem Prokopem dopiero po kilku miesiącach, w kwietniu 2019 r.

W telewizji śniadaniowej opowiedział wówczas, że wraz z partnerką zdecydowali się na zabezpieczenie krwi pępowinowej przy narodzinach chłopca.

Matką dziecka jest Olga Tuszewska, wieloletnia partnerka Zalewskiego i zarazem menedżerka Moniki Brodki.

Jesienią 2019 r. na gali Kobieta Roku Glamour i Mężczyzna Roku Glamour wokalista zdradził, że jest zaręczony, dedykując nagrodę swojej ukochanej, nazywając ją "narzeczoną otulinką".

Napisał nawet o niej piosenkę "Otu", w której również padają słowa: moja otulinka ( sprawdź pełny tekst utworu! ).

Teraz po raz pierwszy Zalewski pokazał wspólne zdjęcie ze swoją ukochaną, publikując je na Instagramie.

"Moja Ola i ja. Na urodzinach Natalii Przybysz dzieci zrobiły kącik z mejkapem. Obowiązkowy. Ja dostałem 'czakram korony', bo - jak zauważyła córka Natalii Aniela - 'jestem jakiś taki niepewny':) Kolorowo się miejcie!" - napisał Zalewski.

Wokalista, muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, tekściarz po wydaniu debiutanckiej płyty "Pistolet" zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadczenie. Występował przez ten okres na scenie w zespołach: Nosowska, Hey, Muchy czy u boku wspomnianej Moniki Brodki.

W 2013 roku powrócił z autorską, trudną do zakwalifikowania płytą "Zelig", którą zebrał bardzo dobre recenzje i zyskał liczne grono fanów.

Ostatnia autorska płyta Zalewskiego to krążek "Złoto". Na płycie dominują numery dynamiczne, czy wręcz drapieżne (posłuchaj singla "Miłość Miłość"!). W porównaniu z poprzednikiem uproszczone jednak zostały aranżacje, bardziej organiczne jest brzmienie i bardziej bezpośredni przekaz.

Sukcesem okazał się też nagrany również z udziałem Dawida Podsiadły i Korteza hymn Męskiego Grania - "Początek" (ponad 107 mln odsłon, sprawdź!) oraz płyta "Zalewski śpiewa Niemena" ze stycznia 2018 r.

18 września do sprzedaży trafi nowy studyjny album wokalisty - "Tylko nocą". Do tej pory poznaliśmy single "Tylko nocą" i "Annuszka". Teledysk do tej drugiej piosenki nakręcili Brodka ze swoim partnerem Przemkiem Dennisem.