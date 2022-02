Krzysztof "Kristafari" Kubiak nie żyje. Był wokalistą Stage of Unity

Informacja o śmierci Krzysztofa Kubiaka pojawiła się w mediach społecznościowych. Pożegnano go m.in. na profilu Ostróda Reggae Festival: "W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że zmarł Kristafari - wokalista jednego z najważniejszych polskich zespołów reggae Stage of Unity. Pokój jego pamięci".

Słowa pożegnania napłynęły również od fanów. "Spoczywaj w pokoju. Dziękuję za piękne dźwięki, które są ze mną prawie od zawsze", "Odszedł fundament polskiej sceny reggae. Bądź szczęśliwy Krzysiu, gdziekolwiek jesteś", "Smutne wieści dziś docierają ... Kristafari Krzychu - dotarł już na swoją wyśnioną wyspę i zaśpiewa razem z kumplami w Niebieskiej Kapeli" - pisali.

Według informacji przekazywanych w sieci, muzyk zmarł jako bezdomny, a przyczyną śmierci było wychłodzenie.

Długie pożegnanie wystosowała Fundacja Daj Herbatę, która pomagała muzykowi. "Jak pożegnać Człowieka? Co napisać, by słowa oddały, jak bardzo nam jest przykro, jak boleśnie odczuwamy to, że odszedł od nas Kris" - tymi słowami zaczyna się post.

"Regularnie uczestniczył w naszych zajęciach z arteterapii i przygotowywał swój obraz na wystawę. Obraz wyjątkowy, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem kiedy pokazaliśmy go Wam w jednym z postów. Nie opuszczał prawie żadnego z dyżurów. Kontaktowy, lubiany. Niezwykle barwna postać. Wiele razy opowiadał nam o swoich barwnych przygodach (...). Nieobecność Krisa była niepokojąca, bo wcześniej pojawiał się u nas bardzo regularnie. Baliśmy się najgorszego i niestety nasze obawy się potwierdziły" - wspomnieli.

Stage of Unity to jeden z pierwszych polskich zespołów roots reggae. Grupa rozpoczęła działalność w 1988 roku we Wrocławiu, a zadebiutowała na festiwalu Reggae nad Wartą w Gorzowie Wielkopolskim.