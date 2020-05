Krzysztof Jaryczewski miał poważny zawał serca. Wokalista trafił do szpitala

Współzałożyciel i pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego Krzysztof Jaryczewski trafił do szpitala z powodu problemów zdrowotnych. Okazało się, że przeszedł "dość rozległy" zawał serca.

Krzysztof Jaryczewski miał zawał serca AKPA

Na swoim profilu na Facebooku Krzysztof Jaryczewski opublikował zdjęcia ze szpitalnego łóżka.

Reklama

"Morfinę dali, sprężynkę wsadzili i jedziem dalej. Dziękuję za wasze wsparcie... let's rock'n roll i do przodu... podziwiam lekarzy, pielęgniarki, personel zawsze, zwłaszcza w tych czasach... dla nich wielkie ❤️ nomen omen serce już Ok, ale był dość rozległy zawał. Sam się doczłapałam, zamiast wezwać karetkę... już dostałem lekki oprd... za co też dziękuję" - napisał wokalista.

"Dziękuję Haniu da szlafroczek. na razie wyczerpałem 3 życia i nie wiem, czy zostało jeszcze zapasowe... lepiej nie sprawdzać" - dodał 60-letni rockman, który na początku 2017 r. przeszedł przeszczep wątroby.

Tamta operacji była jedynym ratunkiem po zdiagnozowanym nowotworze i początku marskości wątroby.

Przypomnijmy, że Jaryczewski śpiewał w Oddziale Zamkniętym w latach 1979-85. Z powodu nadużywania alkoholu i narkotyków stracił na kilka lat głos.

Później po odstawieniu używek organizował antynarkotykowe kampanie i koncerty dla młodzieży.

Po rozstaniu z Oddziałem wokalista w 1991 r. założył swój zespół Jary Band, który od 2013 r. w zmienionym składzie działa pod szyldem Jary OZ. Wokaliście towarzyszą m.in. byli członkowie Oddziału Zamkniętego: Zbyszek Bieniak (wokal, chórki, przeszkadzajki) i Krzysztof Zawadka (gitara, chórki). Andrzej "Pierwiastek" Potęga (gitara basowa, chórki) od lat współpracował z Jary Band. Skład Jary OZ uzupełnia Michał Biernacki (perkusja, chórki).

W lutym 2016 r. ukazał się album "Obudź się i z nami chodź" (cytat z przeboju "Obudź się" OZ), który zawiera 26 utworów, w tym 14 premierowych oraz 12 największych przebojów Oddziału w wersjach akustycznych.

Clip Jary OZ Obudź się

Sprawdź tekst utworu "Obudź się" w serwisie Tekściory.pl!

Do promocji wybrano utwory "Dobrolandia" i "Złote Wrota".

Clip Jary OZ Złote wrota

Sprawdź tekst utworu "Złote wrota" w serwisie Tekściory.pl!



Na piątek (29 maja) zaplanowano premierę nowego singla Jary OZ - "W co wierzysz?". To trzecia zapowiedź nadchodzącego albumu grupy.