Krystian Ochman z utworem "River" został wybrany na reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji w 2022 w Turynie. Wokalista pokonał był najlepszy w głosowaniu widzów oraz tuż za Darią w głosowaniu jurorów.

"Nie myślałem o wygranej, bo myślałem przede wszystkim o tym, aby dobrze wystąpić. Dopiero, gdy ogłaszano wyniki, zaczęło to do mnie docierać" - stwierdził w rozmowie z TVP.

Wideo Krystian Ochman REPREZENTANTEM Polski na EUROWIZJI 2022!

Krystian Ochman o wojnie w Ukrainie

66. edycja Eurowizji odbędzie się w Turynie. Rosja została wykluczona z imprezy pod koniec lutego w konsekwencji agresji na Ukrainę. Decyzję tę podjęła Europejska Unia Nadawców (EBU).

Reklama

Krystian Ochman udzielił niedawno wywiadu Bartoszowi Godzińskiemu z portalu "Spider's Web". Podczas rozmowy padło pytanie co myśli o tej decyzji.

"Moim zadaniem jest jak najlepsze zaprezentowanie siebie na scenie, ale i godne zaprezentowanie naszego kraju. Jest to dość mocno stresujące i skupiam się przede wszystkim na występie. Staram się oddzielać go od polityki, ale nie da się przecież zupełnie odciąć od obecnej sytuacji. To jednak oczywiste, że świat jest przeciwny wojnie. Ja również, bo żyjemy w czasach, w których ludzie chcą pokoju" - powiedział Krystian Ochman.

Zapytany o to, czy konkurs w ogóle powinien odbyć się w obecnych okolicznościach, odpowiedział, że to ważne, aby kraje Europy zjednoczyły się.

"To nie zależy ode mnie, ale myślę, że to dobrze, że Eurowizja jest organizowana, bo będziemy mogli pokazać europejską solidarność i apelować o pokój. Nikt tego raczej nie będzie traktować jako konkursu czy rywalizacji państw, ale chęci zjednoczenia się. Taka impreza wręcz niektórym będzie bardzo potrzebna, by się zbliżyć z innymi w tych ciężkich czasach" - wytłumaczył wokalista.

Eurowizja 2022: Koncert "Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję" 1 / 26 Krystian Ochman Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Kim jest Krystian Ochman?

Krystian Ochman, prywatnie wnuk słynnego tenora Wiesława Ochmana oraz Macieja Ochmana, byłego muzyka Róż Europy, to zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland", w której do sukcesu doprowadził do Michał Szpak. Ochman studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville (przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych).