Album "Live At Rock Pogoria" (premiera 14 kwietnia) to zapis koncertu podczas zeszłorocznego festiwalu Rock Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

"To rzecz absolutnie spontaniczna. Na początku września 2022 roku zagraliśmy razem z zespołem Kult na festiwalu Rock Pogoria w moim rodzinnym mieście, w Dąbrowie Górniczej. Pomimo świadomości, że gramy u siebie, nie mieliśmy pojęcia, że nasz koncert tak dobrze wypadnie i że zostaniemy tak rewelacyjnie przyjęci przez publiczność" - opowiada Piotr Brzychcy, gitarzysta i lider śląskiej formacji.

Kruk wsparty przez Wojtka Cugowskiego (wokal, gitara) wykonał wówczas z całości materiał z ich wspólnej płyty "Be There" z kwietnia 2021 r. plus kilka utworów z repertuaru Deep Purple .

Na dzień przed premierą wydawnictwa do sieci trafił koncertowy teledysk do singla "Rat Race".

"To taki utwór, który pojawił się ostatnim rzutem na taśmę. Wojtek po odsłuchaniu wszystkich utworów stwierdził, że o ile ma pomysły na poszczególne kompozycje, to ten musi doprecyzować i roboczo nazwał go 'Maiden', bo kojarzył mu się z twórczością grupy Iron Maiden. Moje zdziwienie było ogromne, gdy przysłał 'Rat Race' w pierwszej kolejności po tym, jak rozpoczął rejestrację swoich partii. Byliśmy zachwyceni tym, jak zaśpiewał w tym utworze, dlatego naturalnie wybraliśmy ten utwór na singiel promujący płytę 'Be There'. Później graliśmy koncerty promujące album i 'Rat Race' był zawsze świetnie przyjmowany przez publiczność, być może dlatego, że długo był ogrywany w mediach rockowych. W obliczu płyty koncertowej promującej album 'Be There' kolejnym naturalnym krokiem był wybór 'Rat Race' na utwór pod wideoklip" - mówi Piotr Brzychcy.

Za stronę wideo odpowiada Olek Kozłowski z ekipą Przedmarańcza.

Podczas festiwalu Rock Pogoria Kruk & Wojtek Cugowski zagrał w następującym składzie: Wojtek Cugowski (wokal, gitara), Piotr Brzychcy (gitara), Michał Kuryś (instrumenty klawiszowe), Maciej Guzy (bas) i Mariusz Prętkiewicz (perkusja).



24 kwietnia (godz. 17:00) zespół przygotował dla swoich fanów niespodziankę - w restauracji DOMOLO w Dąbrowie Górniczej (kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie stała scena festiwalu Rock Pogoria) odbędzie się promocyjne spotkanie z grupą Kruk i Wojtkiem Cugowskim.

Kruk & Wojtek Cugowski - "Live At Rock Pogoria" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Made Of Stone"

3. "Hungry For Revenge"

4. "Anya"

5. "Be There (If You Want To)"

6. "To Those In Power"

7. "The Gypsy"

8. "The Invisible Enemy"

9. "Dark Broken Souls"

10. "Prayer Of The Unbeliever (Mother Mary)"

11. "Rat Race"

12. "Highway Star".

Hard Rock Heroes Festival 2023 - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Dodajmy, że pod koniec kwietnia Kruk i Wojtek Cugowski zagrają razem w Krakowie (Gwarek, 28 kwietnia) i Katowicach (Leśniczówka, 29 kwietnia). Z kolei 12 czerwca zespół będzie jednym z uczestników Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie Kraków u boku m.in. Deep Purple, Nazareth i Jorn .



Płyta - 290/320 zł

Sektory I kat. - 380/410 zł

Sektory II kat. - 340/370 zł

Sektory III kat. - 280/310 zł.