Kovalczyk przerabia Grzegorza Ciechowskiego: Zobacz teledysk "Nie pytaj o Polskę"

Teledysk do piosenki "Nie pytaj o Polskę" zapowiada płytę Kovalczyka (finalisty trzeciej edycji "Idola") z utworami Grzegorza Ciechowskiego.

Nowa wersja "Nie pytaj o Polskę" zapowiada czwartą płytę Kovalczyka.

Albumowi "Piosenki Mistrza" towarzyszyć będzie trasa koncertowa.Płyta zawierać będzie utwory autorstwa Grzegorza Ciechowskiego w nowych elektronicznych aranżacjach.

Teledysk "Nie pytaj o Polskę" ukazuje dwa skrajne oblicza współczesnej Warszawy. Autorem scenariusza i reżyserem całości jest sam Kovalczyk.



"Wiem, że dotykam legendy, ale jestem ośmielony faktem, że piosenki te towarzyszyły mi od najmłodszych lat oraz w wielu chwilach mojego życia" - mówi Kovalczyk.

"Gdy podjąłem decyzję, że nagram tę płytę, wiedziałem, że piosenki te zaśpiewam i nagram w sposób, jak je czuję i rozumiem. Umieściłem w nich sentyment, moje serce oraz prawdę, która była bardzo ważna w kompozycjach Ciechowskiego" - podkreśla wokalista.

Pseudonimem Kovalczyk posługuje się producent, kompozytor i wokalista Paweł Kowalczyk, którego szersza publiczność może pamiętać jako finalistę trzeciej edycji programu "Idol" (przełom 2003 i 2004 r.). Zajął wówczas trzecie miejsce ustępując tylko Monice Brodce i zapomnianemu już dziś Kubie Kęsemu.



Jest też autorem funky-jazzowego albumu "Kovalczyk Big Band Project", który został zarejestrowany metodą analogową na żywo, z udziałem najlepszych polskich muzyków jazzowych (m.in. Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, Robert Luty, Paweł "Herbi" Tomaszewski).

Clip