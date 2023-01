Jak opisuje "Billboard", powołując się na ranking przygotowany przez All About Cats, pupilka Taylor Swift zyskała uznanie nie tylko w mediach społecznościowych. "Olivia odniosła sukces poza światem Instagrama. Kotka dorobiła się fortuny, występując u boku swojej właścicielki w kilku teledyskach, sygnując imieniem własną linię produktów i grając w wielu wysokobudżetowych reklamach" - cytuje fragment raportu "Billboard".

Jaka jest wartość netto kotki Taylor Swift?

Kotka to kot szkocki zwisłouchy. Zagrała m.in. u boku Swift w reklamach dla DirectTV, Diet Coke i AT&T oraz w teledyskach do "Me!". Występy w reklamach w połączeniu z popularnością na Instagramie przełożyły się na znaczny majątek Olivii, której wartość netto szacuje się na 97 mln dolarów. Dla porównania majątek Taylor Swift to 450 mln dolarów.



Pod względem bogactwa pupilka Swift musiała jedynie ustąpić miejsca owczarkowi niemieckiemu wabiącemu się Gunther VI, którego majątek szacuje się na 500 milionów dolarów oraz słynnej kociej influencerce o imieniu Nala, która jest warta 100 milionów dolarów.



Zdjęcie Taylor Swift / Jeff Kravitz / Getty Images