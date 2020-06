Korbowód i nowa płyta "Lived Like Kings"

Do sprzedaży trafiła właśnie najnowsza płyta mysłowickiej grupy Korbowód, której członkowie współtworzyli takie zespoły, jak Lenny Valentino, Dick4Dick, Beltaine, Akurat, Myslovitz czy Hawkwind.

"Lived Like Kings" to piąty album w dorobku działającej od początku lat 90. grupy Korbowód.

Podobnie jak poprzedni materiał - "My Six Is Your Nine" - nowy album został nagrany z irlandzkim wokalistą i tekściarzem Davidem O'Sullivanem.

W nagraniach udział wzięli także: Michał Koterba (gitary, efekty), Leszek Mitman (bas, programowanie), Spacepierre (perkusja, klawisze), Michał Sosna (saksofony), Mateusz Parzymięso (klawisze), Grzegorz Bimczok (klawisze), Aga Mali (chórki) i Dawid Broszczakowski (klawisze).

Do promocji wybrano utwory "Clean Out" i "Who".

Dorobek mysłowickiej formacji uzupełniają płyty "Strona C" (2005), "Home" (2000) oraz "Back To The Funny Farm" (1997).

Szczegóły albumu "Lived Like Kings":

1. "Who"

2. "Exhume Yourself"

3. "Giving Back"

4. "Clean Out"

5. "Beat Me"

6. "Lived Like Kings"

7. "Shellman"

8. "Gotta Dump"

9. "Anxiety"

10. "A Binding Contract".