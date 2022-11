Kora nie chciała umierać w szpitalu. Jakie było jej ostatnie życzenie?

28 lipca 2018 r. w swoim domu we wsi Bliżów na Roztoczu zmarła Kora, legendarna wokalistka zespołu Maanam. Była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną (przez 11 edycji zasiadała w jury muzycznego show Polsatu "Must Be The Music. Tylko muzyka").

Zdjęcie Kora / Niemiec / AKPA