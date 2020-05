Kontrowersje wokół koncertu TVP "Dla ciebie mamo". Jest oświadczenie producenta

"Zarząd spółki World Media zdecydowanie zaprzecza wszelkim insynuacjom, wskazującym na zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności" - informuje producent pokazanego przez TVP koncertu "Dla ciebie mamo".

Podczas koncertu "Dla ciebie mamo" wystąpił m.in. Zenek Martyniuk AKPA

Na scenie pojawiły się gwiazdy disco polo: Zenek Martyniuk z zespołem Akcent, dowodzony przez Marcina Millera Boys, Weekend, Classic, Daj to Głośniej (znani z przeboju "Mama ostrzegała" - posłuchaj! ), Exited, a także Roksana Węgiel, Brathanki, Leszcze, Adam Stachowiak oraz Trubadurzy.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowywania co najmniej dwumetrowej odległości.

Do odwołania obowiązuje także zakaz organizacji imprez. Wciąż pozostają zamknięte takie instytucje kultury jak: teatry, kina czy sale koncertowe.

Z tego powodu transmitowany przez TVP koncert "Dla ciebie mamo" spotkał się z krytyką ze strony internautów.

Impreza odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie, pomiędzy artystami nie zachowano odpowiedniego dystansu, a w koncercie brała udział także publiczność.

"Zarząd spółki World Media zdecydowanie zaprzecza wszelkim insynuacjom, wskazującym na zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności. Zarząd jednocześnie wyraża żal z powodu pojawienia się doniesień w przestrzeni medialnej odnośnie organizacji wydarzenia rozrywkowego z udziałem publiczności 26 maja 2020 r. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a to z uwagi na fakt, że na pewno nie sprzyja to rozwojowi kultury w Polsce, ale przede wszystkim może doprowadzić do ograniczenia podobnych inicjatyw ze szkodą z punktu widzenia aspektu społecznego" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu producenta koncertu.

"Nie budzi przecież wątpliwości, że realizacja koncertu służyła wyłącznie produkcji audycji pod nazwą 'Dla Ciebie Mamo' - a to właśnie z uwagi na aspekt o znaczeniu społecznym, celem zapewnienia widzom ulgi w trudzie pozostawania w wielotygodniowej izolacji, spowodowanej panującą na świecie pandemią wirusa [pisownia oryginalna - red.]" - dodaje World Media.



Spółka podkreśla, że wszystkie osoby na widowni były aktorami-statystami, zaangażowanymi na tożsamych zasadach jak artyści.



