Klaudia Kulawik: Jak dziś wygląda jedna z pierwszych gwiazd polskiego "Mam talent"?

Niecałe 12 lat temu zachwyciła widzów "Mam talent". Dziś 22-letnia Klaudia Kulawik ma na koncie jedną EP-kę i jest absolwentką brytyjskiej szkoły muzycznej. Zobaczcie, jak się zmieniła!

Klaudia Kulawik podczas pierwszej edycji "Mam talent" /Piotr Fotek / Reporter

Cała Polska poznała Klaudię Kulawik jesienią 2008 roku. Wtedy to 11-latka wystąpiła w pierwszej edycji "Mam talent". W programie TVN zajęła ostatecznie drugie miejsce, przegrywając z akrobatycznym duetem Melkart Ball. Ta edycja pomogła odkryć także takie muzyczne talenty, jak m.in. Audiofeels, Mateusz Ziółko, Paulina Lenda i beatboxer Blady Kris.

22-letnia obecnie wokalistka w listopadzie 2019 roku poinformowała, że ukończyła British and Irish Modern Music Institute w Londynie. Absolwentami tej szkoły są m.in. Tom Odell, George Ezra, James Bay i The Kooks. Jedną z idolek Klaudii jest Joni Mitchell.

Wokalistka była też gościem specjalnym półfinału 12. edycji show TVN pod koniec zeszłego roku.



Wideo Klaudia Kulawik

"Na razie powolutku komponuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy dzisiaj wystąpić z własnym repertuarem, z wspaniałymi muzykami" - powiedziała, pytana o najbliższe muzyczne plany.

Pierwszym singlem Kulawik był numer "Follow Me", do której sama napisała muzykę i tekst. Następnie światło dzienne ujrzała piosenka "Maybe Today". Pod koniec lipca 2019 roku wokalistka zaprezentowała kolejny singel pt. "Woman Phenomenally". To właśnie ten numer kilka miesięcy później zaśpiewała w "Mam talent".

Wideo Klaudia Kulawik w utworze "Maybe Today" (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Kiedyś byłam dziewczynką, dziś młodą kobietą. Nieidealną, niewymiarową, nieperfekcyjną, za to bardziej świadomą, dojrzalszą, pewniejszą siebie i ambitną. W klipie zaśpiewa dla Was 'goddes' woman. Choć ten obrazek to tylko skrawek tego, czym kobiecość jest. Na co dzień jestem zwykła, najzwyklejsza. Choć to nie grzech czuć się pięknie! A tak też się czułam się na planie teledysku - fenomenalnie! Wsłuchajcie się w słowa!" - pisała.

Zdjęcie Klaudia Kulawik w 2019 roku / Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Utwór był zwiastunem debiutanckiej, pięcioutworowej EP-ki piosenkarki, która ostatecznie ukazała się w sierpniu 2019 roku. Na minialbumie znalazły się też piosenki "Po cichutku" i "Pentantonic’.

Muzykę i teksty stworzyła sama Kulawik (wyjątkiem jest "Woman Phenomenally", który jest wierszem Mayi Angelou). 22-letnią wokalistkę wsparli: Paweł Tomaszewski (pianino), Michał Kapczuk (bas), Grzegorz Kańtoch (perkusja).